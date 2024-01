Aussenminister Ignazio Cassis und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am 20. Oktober 2022 an einer Pressekonferenz in Kiew. KEYSTONE

Die Ukraine ist in der Schweiz derzeit sehr präsent. Nach der Friedensplan-Konferenz vom Sonntag in Davos trifft sich heute der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Bern mit Mitgliedern des Bundesrats, bevor er am Dienstag am WEF in Davos vor grosser Kulisse eine Rede hält. Er ist erstmals in der Schweiz. Die Entwicklungen im Ticker.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf dem Weg nach Davos macht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Zwischenstopp in Bern. An dem offiziellen Besuch in der Schweiz wird er unter anderem von Bundespräsidentin Viola Amherd empfangen.

Für ein Ende des Kriegs muss nach Ansicht von Aussenminister Ignazio Cassis Russland in die Gespräche einbezogen werden.

