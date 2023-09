US-Beobachter: Moskau zieht Kräfte im Osten ab +++ Selenskyj: Kiew hat Nato verdient

6.53 Uhr

Das US-amerikanische Institute for the Study of War beobachtet weniger Bodenatttacken in der Gegend um Kupiansk in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine. Dies deutet laut den Experten darauf hin, dass die russische Armee Truppen aus der Region Charkiw abzieht und an andere Orte verlegt.

Die ukrainische Armee setzt die russischen Truppen in den letzten Tagen besonders im Süden und in der Umgebung von Bachmut unter Druck. Gut möglich also, dass die russische Führung ihre Kräfte in jenen Regionen verstärkt, wo sie am meisten in Bedrängnis geraten ist.