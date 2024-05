Der ehemalige Langzeit-Regierungschef Robert Fico amtiert erneut als Ministerpräsident der Slowakei. Vaclav Salek/CTK/AP/dpa

Der slowakische Premier Robert Fico soll angeschossen worden sein. Das berichten mehrere Medien.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Robert Fico, slowakischer Ministerpräsident, ist gemäss Medienberichten durch Schüsse verletzt worden und musste ins Spital gebracht werden.

Ein Verdächtiger soll festgenommen worden sein. Mehr anzeigen

Laut Medienberichten ist der slowakische Regierungschef Robert Fico durch Schüsse verletzt worden.

Der Vorfall soll sich nach einer Regierungssitzung in Handlova, rund 150 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bratislava, vor dem Haus der Kultur ereignet haben. Dabei sollen mehrere Schüsse gefallen sein, wie unter anderem die Zeitung «Novy Cas» berichtet.

BREAKING: Slovakia PM Robert Fico shot, suspected assassin detained - footage of the moment pic.twitter.com/FeX7fUTGsY — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 15, 2024

Demnach soll Fico dabei getroffen und ins Spital gebracht worden sein. Ľuboš Blaha, der stellvertretende Sprecher des Nationalrats der Slowakischen Republik, bestätigte den Vorfall während einer Parlamentssitzung und vertagte sie bis auf Weiteres, teilte die slowakische Nachrichtenagentur TASR mit.

Der Rettungsdienst teilte TASR mit, ein Helikopter mit einem Notarzt sei nach dem Vorfall zu Fico geschickt worden. Über den Gesundheitszustand Ficos äusserte sich der Rettungsdienst zunächst nicht, da der Einsatz noch laufe.

Die Zeitung «Plus jeden den» berichtete, dass der Politiker ausser Lebensgefahr sei. In einem aktuellen Posting auf seiner eigenen Facebook-Seite ist indes von einem lebensbedrohlichen Zustand Ficos die Rede. Er werde in ein Spital in der nahe gelegenen Stadt Banska Bystrica gebracht, wo er operiert werde. «Die nächsten Stunden werden entscheiden», steht im Beitrag.

Die Polizei evakuierte das Kulturhaus, in dem die Regierungssitzung abgehalten worden war.

Wunden am Kopf und an der Brust

Eine Augenzeugin berichtete der Website «Dennik N», sie habe drei oder vier Schüsse gehört. Sie sah Wunden an Ficos Kopf und seiner Brust.

Der Premier sei zu Boden gestürzt und von Sicherheitskräften in ein Auto gehoben worden. Ein Verdächtiger soll bereits festgenommen worden sein. Über das Motiv des Angriffs ist noch nichts bekannt. Wie die «NZZ» unter Berufung auf einen Sprecher des slowakischen Innenministeriums berichtet, wird von einem Attentat ausgegangen.

Fico hatte vor wenigen Tagen der liberalen Opposition vorgeworfen, ein Klima der Feindschaft gegen die Regierung zu schaffen. Es sei nicht auszuschliessen, dass es in einem solchen Klima irgendwann zu einer Gewalttat komme.

Fico wurde 2023 zum Regierungschef gewählt. Bereits zwischen 2006 und 2010 sowie 2012 und 2018 bekleidete er das Amt.