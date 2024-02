So könnte Taylor Swift die US-Wahlen beeinflussen

Wird Pop-Ikone Taylor Swift für Joe Biden zur Präsidentenmacherin? Natacha Pisarenko/AP

Taylor Swift könnte die Präsidentschaftswahlen in den USA massiv beeinflussen hat eine Umfrage ergeben. Biden hätte sie gerne als Unterstützerin, Trump agitiert gegen sie.

Eine von «Newsweek» in Auftrag gegebene Umfrage ergab, dass sich 18 Prozent der US-Wähler*innen bei den US-Präsidentschafts-Wahlen an Taylor Swift orientieren könnten.

Im Präsidentschaftswahlkampf 2020 unterstützte der US-Superstar den Demokraten Joe Biden.

Die Republikaner befürchten, dass sich die Sängerin im Wahlkampf 2024 erneut auf die Seite der Demokraten schlagen könnte.

Schon jetzt machen abwertende Verschwörungstheorien über Taylor Swift in rechten Kreisen die Runde.

In einer unübersichtlichen Welt, die von Meinung und Fake-News überschwemmt wird, ist es nicht verwunderlich, wenn sich die Menschen an Prominenten orientieren. Und so überrascht es auch nicht sonderlich, dass in einer Umfrage von «Newsweek» 18 Prozent der US-Wähler*innen angaben, dass sie «eher» oder «deutlich eher» für einen Kandidaten stimmen würden, der von Taylor Swift unterstützt wird.

«Taylor Swift hat die Popkultur, den Sport und die Wirtschaft ganzer Regionen der USA beeinflusst», wird Kommunikationsberater James Haggerty in dem Bericht zitiert. Tatsächlich folgen der Sängerin aus dem US-Bundesstaat Tennessee 279 Millionen Menschen auf Instagram.

Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce – diese Beziehung zieht grosse Aufmerksamkeit auf sich. Julio Cortez/KEYSTONE

Und die Swifties, wie sich ihre Fans nennen, hören auf ihr Idol: So erhöhte sich die Wahlbeteiligung im Jahr 2022 um 35.000 Neuwähler – ein Anstieg von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr – , nachdem Swift ihre Anhänger am National Voters Day dazu aufgefordert hatte, ihre Stimme abzugeben.

Grösster Einfluss auf Wähler*innen unter 35 Jahre

«Ich glaube an den Kampf für LGBTQ-Rechte und daran, dass jede Form der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder des Geschlechts falsch ist», erklärte Swift im Post. Der «systemische Rassismus» in den USA sei «erschreckend, krankmachend und weitverbreitet». Mit ihrem Statement verortete sich die Sängerin eindeutig im Lager der Demokraten.

Die von «Newsweek» in Auftrag gegebene Umfrage zeigte überdies, dass Swift den grössten Einfluss auf Wähler*innen unter 35 Jahren hat. Gross sind daher die Hoffnungen der Demokraten, dass Swift den 81-jährigen Joe Biden im Wahlkampf unterstützt.

Und obwohl sich die Sängerin selbst noch gar nicht zum Präsidentschafts-Wahlkampf geäussert hat, wird sie vom Trump-Lager bereits angefeindet und in Verschwörungserzählungen verwickelt. Eine davon lautet, Swift sei «eine Geheimagentin des Pentagon und der Nato und kämpfe gegen die MAGA-Bewegung», berichtet «Blick».

Sorge bereitet den republikanischen Beratern zudem die Verbindung von Taylor Swift mit dem Footballstar Travis Kelce. Dessen Anhänger sind mehrheitlich ältere weisse Männer der Arbeiterklasse und potenzielle Trump-Wähler. Stelle sich Kelce politisch hinter seine neue Partnerin, könnte das dazu führen, dass seine Fans das Lager wechseln, so die «Blick»-Analyse.