Neue Details zu Putins unehelichen Söhnen enthülllt

Wladimir Putin – die ersten 35 Jahre Als am 30. März 2000 dieses Foto von Wladimir Putin (rechts) und General Anatoli Kwaschnin entsteht, ist der St. Petersburger noch amtierender Präsident Russlands, nachdem Boris Jelzin zurückgetreten ist. Hand drauf: Hier erfährst du alles Wichtige über die ersten 35 Jahre seines Lebens. Bild: KEYSTONE Wladimir Wladimirowitsch Putin wird am 7. Oktober 1952 in St. Petersburg geboren. Sein Vater ist Wladimir Spiridonowitsch Putin (im Bild) – ein Fabrikarbeiter und KP-Mitglied, das im Zweiten Weltkrieg für die Marine kämpft. Seine Mutter arbeite ebenfalls in einer Fabrik und überlebt die Schlacht um Stalingrad. Das Paar verliert seine ersten beiden Söhne. Als Wladimir 1952 geboren wird, sind die Eltern beide 41 Jahre alt. Hier Mutter Maria mit Sohn im Juli 1958. Bild: Commons/Kremlin.ru Putin 1965: Einerseits wird Putin in einer St. Petersburger Kommunalka gross – die Stadt heisst damals Leningrad – und prügelt sich als Kind häufig. Andererseits hat er bereits als Bub eine Uhr und als Student ein Auto, weil seine Eltern «ihr einziges überlebendes Kind vergötterten und bedingungslos verwöhnten», zitiert Wikipedia die «Weltwoche». Bild: Commons/Kremlin.ru 1969: Der junge Wladimir beim Schultanz mit einem Mädchen namens Elena. In dieser Zeit erscheinen in Russland patriotische Thriller wie «Schild und Schwert», die in Putin den Wunsch wecken, Agent zu werden. Die Angaben zu seiner Jugend entspringen übrigens seiner Autobiografie. Bild: KEYSTONE Judo-Training 1971: Schon früh übt sich Putin zudem im Boxen und dem russischen Kampfsport Sambo. Er bewirbt sich in der 9. Klasse beim KGB, der Geheimdienst lässt ihn vorerst Jura in Leningrad studieren und postiert ihn ... Bild: KEYSTONE ... von 1975 bis 1982 bei der Auslandsspionage. Das Bild zeigt ihn circa 1980 im Rang eines Hauptmanns. Von 1984 bis 1985 studiert er an der KGB-Hochschule in Moskau, bevor er bis 1990 nach Dresden in der DDR versetzt wird. Dort erlebt er den Mauerfall ... Bild: Commons/Kremlin.ru ... und nach seinem Rückruf nach Russland den Zerfall der Sowjetunion, der für ihn eine «historische Katastrophe» ist. Gut, dass er Ljudmila Schkrebnewa kennenlernt und die Deutschlehrerin 1983 heiratet. Hier sitzt das Paar im Oktober 2000 vor dem Taj Mahal in Indien. Bild: KEYSTONE 1985 wird in Leningrad Tochter Maria und 1986 in Dresden Katerina geboren. Die Ehe der Eltern wird – um es vorwegzunehmen – 2013 geschieden. Im Bild: Putin gibt im Januar 2000 im Kreml Autogramme. Bild: KEYSTONE Wladimir Putin – die ersten 35 Jahre Als am 30. März 2000 dieses Foto von Wladimir Putin (rechts) und General Anatoli Kwaschnin entsteht, ist der St. Petersburger noch amtierender Präsident Russlands, nachdem Boris Jelzin zurückgetreten ist. Hand drauf: Hier erfährst du alles Wichtige über die ersten 35 Jahre seines Lebens. Bild: KEYSTONE Wladimir Wladimirowitsch Putin wird am 7. Oktober 1952 in St. Petersburg geboren. Sein Vater ist Wladimir Spiridonowitsch Putin (im Bild) – ein Fabrikarbeiter und KP-Mitglied, das im Zweiten Weltkrieg für die Marine kämpft. Seine Mutter arbeite ebenfalls in einer Fabrik und überlebt die Schlacht um Stalingrad. Das Paar verliert seine ersten beiden Söhne. Als Wladimir 1952 geboren wird, sind die Eltern beide 41 Jahre alt. Hier Mutter Maria mit Sohn im Juli 1958. Bild: Commons/Kremlin.ru Putin 1965: Einerseits wird Putin in einer St. Petersburger Kommunalka gross – die Stadt heisst damals Leningrad – und prügelt sich als Kind häufig. Andererseits hat er bereits als Bub eine Uhr und als Student ein Auto, weil seine Eltern «ihr einziges überlebendes Kind vergötterten und bedingungslos verwöhnten», zitiert Wikipedia die «Weltwoche». Bild: Commons/Kremlin.ru 1969: Der junge Wladimir beim Schultanz mit einem Mädchen namens Elena. In dieser Zeit erscheinen in Russland patriotische Thriller wie «Schild und Schwert», die in Putin den Wunsch wecken, Agent zu werden. Die Angaben zu seiner Jugend entspringen übrigens seiner Autobiografie. Bild: KEYSTONE Judo-Training 1971: Schon früh übt sich Putin zudem im Boxen und dem russischen Kampfsport Sambo. Er bewirbt sich in der 9. Klasse beim KGB, der Geheimdienst lässt ihn vorerst Jura in Leningrad studieren und postiert ihn ... Bild: KEYSTONE ... von 1975 bis 1982 bei der Auslandsspionage. Das Bild zeigt ihn circa 1980 im Rang eines Hauptmanns. Von 1984 bis 1985 studiert er an der KGB-Hochschule in Moskau, bevor er bis 1990 nach Dresden in der DDR versetzt wird. Dort erlebt er den Mauerfall ... Bild: Commons/Kremlin.ru ... und nach seinem Rückruf nach Russland den Zerfall der Sowjetunion, der für ihn eine «historische Katastrophe» ist. Gut, dass er Ljudmila Schkrebnewa kennenlernt und die Deutschlehrerin 1983 heiratet. Hier sitzt das Paar im Oktober 2000 vor dem Taj Mahal in Indien. Bild: KEYSTONE 1985 wird in Leningrad Tochter Maria und 1986 in Dresden Katerina geboren. Die Ehe der Eltern wird – um es vorwegzunehmen – 2013 geschieden. Im Bild: Putin gibt im Januar 2000 im Kreml Autogramme. Bild: KEYSTONE

Schon seit Jahren wird gemunkelt, dass Wladimir Putin uneheliche Kinder mit der Ex-Sportlerin Alina Kabajewa hat. Nun ist das Gerücht bestätigt: Iwan und Wladimir Jr. leben abgeschirmt und sehen kaum Gleichaltrige.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schon seit Jahren wird gemunkelt, dass Wladimir Putin uneheliche Kinder mit der Ex-Sportlerin Alina Kabajewa hat.

Nun bestätigt eine Recherche, dass 2015 Iwan in Lugano und 2019 Wladimir jr. in Moskau geboren worden ist.

Die Buben werden als Kinder von Kabajewas Cousine Olesja Fedina ausgegeben.

Sie leben abgeschirmt in Putins Residenz in Waldai, wo Kindermädchen und Lehrerinnen und Lehrer sie betreuen.

So verbringen Putins Söhne ihre Ferien und das machen sie in ihrer Freizeit. Mehr anzeigen

Wladimir Putin ist nur einmal vor den Altar getreten: Seine Ehe mit Ljudmila Putina wurde 2014 nach 31 Jahren geschieden. Seither ist der Kreml-Chef nur noch «mit Russland verheiratet», wie sein Pressesprecher Dmitri Peskow einst sagte.

Was sein Privatleben angeht, hält sich Putin stets sehr bedeckt. Umso mehr hat sein Besuch einer Schule in Kysyl in der russischen Teilrepublik Tuwa in Sibirien am 2. September Aufsehen erregt. Der 71-Jährige sagte den Kindern, er habe nur vier Stunden geschlafen, was an der vielen Arbeit, aber auch an schlechter Planung liege.

Wladimir Putin heiratet 1983 in Leningrad alias St. Petersburg Ljudmila Putina. Kremli

«Jeder sollte kritisch mit sich selber sein und aus Fehlern lernen», wird er zitiert. «Ich versuche, das zu tun, und rate euch dasselbe.» Weiter verrät Putin: «Sogar die kleinsten Mitglieder meiner Familie sprechen fliessend Chinesisch.»

Existenz von Iwan und Wladimir jr. bestätigt

Das sorgt einerseits für Lacher: «Kleines Mitglied» höre sich auf Russisch genau so an wie «kleine Penisse», erklärt die russische Journalistin Ksenia Turkowa. Andererseits stellt sich die Frage, welche jungen Verwandten er meint: Die Töchter Marija Woronzowa und Katerina Tichonowa sind 39 und 38 Jahre alt.

Erstere hat zwei Kinder, letztere eines: Waren also die Enkelkinder gemeint? Und während die Welt noch rätselt, lassen Journalisten des gemeinnützigen Dossier Center eine Bombe platzen: Sie enthüllen nicht nur, dass Putin mit der Ex-Sportlerin Alina Kabajewa zwei Kinder hat, sondern auch, wie Iwan Putin und Wladimir Putin jr. leben.

Wladimir Putin und Alina Kabajewa im November 2004 im Kreml. Keystone

Gerüchte um die beiden gibt es schon lange: im September 2013 etwa beklagt sich sein Sprecher Peskow darüber, dass er «zum 100. Mal» darauf angesprochen werde, was zwischen den beiden läuft. Es gibt damals gar Gerüchte, Putin habe Kabajewa im Iwerski-Kloster in Waldai geheiratet, wo der St. Petersburger auch eine Residenz hat.

Kabajewas Cousine gibt Kinder als ihre eigenen aus

«Ich weiss nicht, wo diese Informationen herkommen», kommentiert Peskow damals. «Ich habe am Sonntag wirklich viele Anrufe bekommen. Diese Anrufe haben mich wahrlich amüsiert und ich habe geantwortet: ‹Das einzige Problem ist, dass Putin in Sotschi ist. Ich kann ihnen nicht sagen, warum das Iwerski-Kloster abgesperrt ist.›»

Kabajewa und Putin im März 2004. Keystone

Ob Putin und die 30 Jahre jüngere Frau sich das Jawort gegeben haben, ist unklar. Doch nun steht fest, dass das Paar zwei Söhne hat – und der ältere ist auch noch in der Schweiz geboren worden ist: Iwan Putin kommt im Frühling 2015 in der Clinica Sant'Anna in Lugano zur Welt. Im Frühling 2019 erblickt Wladimir Putin jr. in Moskau das Licht der Welt.

Die beiden Buben firmieren offiziell als Kinder von Olesja Fedina, der Cousine von Kabajewa. Offiziell tauchen ihre Namen nirgendwo auf. Sie leben vollkommen abgeschirmt in der Präsidenten-Residenz in Waldai: «Wenn der ältere Sohn Hockey spielt oder an einer Vorführung teilnimmt und Olesja Fedina schaut zu, läuft das Kind nach dem Match oder der Show nicht zu ihr, sondern zu einer Loge hinter blickdichtem Glas, wo die echte Mutter sitzt», heisst es beim Dossier Center.

Es ist «nicht einfach ist, mit der Familie klarzukommen»

Die beiden Buben werden demnach von vier Kindermädchen betreut, die jeweils in Zweier-Teams für jeweils zwei Wochen in der Residenz arbeiten. Sie arbeiten zwölf Stunden und dürfen das Gelände nicht verlassen. Nur im Februar und März geht es jedes Jahr zum Skifahren nach Sotschi, während der Juli und August auf Putins Jachten im Finnischen Meerbusen oder dem Schwarzen Meer verbracht werden.

Eine Anzeige von Anfang 2024 sucht neue Kindermädchen für Putins Söhne.

Die Kindermädchen müssen aus Ländern kommen, die Russland wohlgesonnen sind – wie etwa Südafrika. Das Salär beträgt gut 7200 Franken. Weil es aber «nicht einfach ist, mit der Familie klarzukommen», würden laufend neue Leute gesucht. Die Kinder haben ausserdem Lehrer für Schwimmen und Gymnastik.

Leben im goldenen Käfig: Putins Residenz in Waldai. Dossier Center

«Das Leben der Buben spiegelt das ihres Vaters wieder», schreibt Dossier Center. «Sie haben persönliche Köche, die ihnen individuelle Mahlzeiten zubereiten. Wie Putin haben sie ihre eigenen Becher, aus denen sie exklusiv trinken. Sicherheitsleute vom [Secret-Service-Pendant] Federalnaja Sluschba Ochrany sind immer in der Nähe.»

«Sie wachsen in dem Wissen auf, etwas Besonderes zu sein»

Abends soll Putin mit dem Ältesten manchmal Hockey spielen. Zudem gebe es in allen Gebäuden der Residenz Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung. «Sie wachsen in dem Wissen auf, etwas Besonderes zu sein. Jede Marotte wird ihnen gewährt, und sie sehen die Residenz als ihr Privateigentum an. Dieses Anspruchsdenken wird noch bestärkt durch die Sonderbehandlung, die ihr Vater erfährt.»

Lage von Waldai. Google Earth

Dass Lehrer, Sicherheitspersonal und Angestellte Putin so sehr fürchten und dass die Buben kaum Kontakt zu Gleichaltrigen haben, macht die Sache nicht besser. Iwan Putin sei zudem von Verwandten berichtet worden, was sein Vater bei seiner Geburt ausgerufen haben soll: «Hurra, endlich ein Junge!»

Alina Kabajewa im Juni 2024. IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA

Seine erwachsenen Kinder aus seiner regulären Ehe werden in Russland anders behandelt, weiss Ksenias Turkova: Putin redet über seine Ex-Frau und sie nur als «diese Frauen». Die Presse darf sie auch bloss «angebliche Töchter» des Präsidenten nennen. Turkova betont, wie wenig Putins Theorie von der russischen Familie der Praxis gleicht, die er in dieser Hinsicht an den Tag legt.

Putins Clique will Alterungsprozess aufhalten

Als wären die Enthüllungen nicht schon spektakulär genug, wird nun auch noch berichtet, dass sich Putins innerster Kreis vor dem Zahn der Zeit fürchtet: Angeblich macht der Kreml Druck auf Wissenschaftler, damit diese ihre Forschung am Bremsen des Alterungsprozesses beschleunigen.

Bootsanleger inklusive: Putins Residenz in Waldai. Google Earth

«Wir wurden aufgefordert, alle unsere Entwicklungen zu schicken», wird ein Betroffener zitiert. «Sagen wir: Der Brief ist heute angekommen, aber alles sollte schon gestern geschickt sein.» Forciert werde das Ganze von Wladimir Chawinson, einem 77-jährigen Gerontologen und Freund Putins.

Er soll auch ein Medikament entwickelt haben, dass den Alterungsprozess verlangsamt. Ob Putin das Mittel nimmt und ob es überhaupt wirkt, ist allerdings unklar. Putin wird im Oktober 72 – dann hat der Präsident die durchschnittliche Lebenserwartung russischer Männer bereits um fünf Jahre übertroffen.