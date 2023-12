Blick in die US-Botschaft in Madrid: Drei US-Diplomaten mussten das Land verlassen. Yvette Gonzàlez

Spanien und die USA sind eigentlich Verbündete, doch auch unter Freunden kracht es mal im Gebälk: Madrid hat drei amerikanische Diplomaten wegen Spionage des Landes verwiesen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor einem Jahr sollen US-Agenten in Madrid zwei Mitarbeiter des spanischen Nationalen Geheimdienstzentrums angeworben haben.

Das Duo soll streng geheime Informationen an die USA weitergeben haben.

Drei US-Diplomaten sind deswegen nun ausgewiesen worden. Drei weitere sollen folgen. Mehr anzeigen

Spanien wirft drei US-Diplomaten wegen Spionage aus dem Land. Wie die spanische Newswebsite «El Español» berichtet, sind die Amerikaner dabei erwischt worden, wie sie zwei Agenten des Nationalen Geheimdienstzentrums (CNI) angeworben haben.

Diese sollen dann streng geheime Daten an die US-Botschaft weitergegeben haben. Das Duo flog jedoch auf: Im September wurden die beiden Verräter verhaftet. Die spanische Spionageabwehr ist nach 2010 ausgebaut worden, als ein Spion enttarnt wurde, der Geheimnisse an Russland weitergegeben hatte.

US-Botschafterin will von nichts gewusst haben

Geheimdienstquellen sollen «El Español» bestätigt haben, dass US-Agenten die beiden Spanier vor einem Jahr bestochen haben, um ihnen Informationen zu besorgen. Die Höhe der Entlohnung wurde nicht öffentlich. Einer der beiden sitzt immer noch im Gefängnis, der zweite wurde inzwischen freigelassen und wartet auf seinen Prozess.

Madrid hat drei US-Diplomaten bereits aus dem Land geworfen und will drei weitere ausweisen lassen. Die Verteidigungsministerin Margarita Robles und der Aussenminister José Manuel Albares trafen sich in der Sache in Madrid mit der US-Botschafterin Julissa Reynoso. Diese versicherte ihnen, dass sie von der Aktion nichts wüsste und entschuldigte sich.