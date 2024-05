Stormy Daniels schildert den Sex mit Donald Trump bis ins Detail

Plädoyers im Trump-Verfahren: «Das nennt man Demokratie»

STORY: Donald Trump auf dem Weg zum Gerichtsgebäude in Manhatten am Montag. Der Tag startete mit den Eröffnungsplädoyers im Strafprozesses gegen den Ex-Präsidenten. In der vergangenen Woche waren zunächst die Geschworenen bestimmt worden. Der Prozess dreht sich um eine Schweigegeldzahlung an eine Ex-Pornodarstellerin. Bei Gericht angekommen wandte sich der Ex-Präsident, der wieder ins Weisse Haus einziehen will, vor dem Gerichtssaal erneut mit Beschuldigungen in Richtung Amtsinhaber Joe Biden an die Journalisten – und damit an an die US-Wählerinnen und Wähler. «Bevor wir beginnen, möchte ich nur sagen, dass dies alles Biden-Prozesse sind. Dies geschieht als Wahleinmischung. Jeder weiss es. Ich bin hier – anstatt in Pennsylvania, Georgia und anderswo Wahlkampf zu machen. Das ist sehr unfair. Die Umfragewerte sind sehr gut gestiegen, weil die Leute verstehen, was los ist.» Staatsanwalt Matthew Colangelo beschuldigte Trump einer «kriminellen Verschwörung und einer Vertuschungsaktion». Ziel sei gewesen «die Präsidentschaftswahl im Jahr 2016 zu beeinflussen». Trumps Verteidigung wies alle Vorwürfe gegen den Präsidentschaftsbewerber zurück. «Nichts ist an dem Versuch falsch, eine Wahl zu beeinflussen», sagte sein Anwalt Todd Blanche am Montag in New York in seinem Eröffnungs-Plädoyer. «Das nennt man Demokratie. Sie geben dieser Idee einen finsteren Anstrich, als ob es ein Verbrechen wäre», erklärte er unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft. Für sie hatte Matthew Colangelo angekündigt, in dem Verfahren werde es um Verschwörung und Vertuschung gehen mit dem Ziel, «die Integrität einer Präsidentschaftswahl zu untergraben» sowie um «die Schritte, die Donald Trump unternommen hat, um diesen illegalen Wahlbetrug zu verstecken». Die Anklage gegen Trump war von den Geschworenen einer Grand Jury erhoben worden. Sie warf ihm vor, im Vorfeld der Wahl 2016 Geschäftsunterlagen im Zusammenhang mit einer Zahlung an den Pornostar Stormy Daniels gefälscht zu haben. Einer seiner Anwälte zahlte ihr demnach 130.000 Dollar für ihr Schweigen über eine sexuelle Begegnung mit Trump. Im Fall einer Verurteilung drohen Trump wegen der Fälschung von Unterlagen bis zu vier Jahre Haft. Auch eine Geldstrafe oder eine Verurteilung auf Bewährung ist möglich. In den Zeugenstand trat am Montag David Pecker, früherer Herausgeber der US-Illustrierten «National Enquirer». Er sollte über seine Rolle bei einem Plan zur Unterdrückung negativer Informationen über Trump vor der Wahl 2016 aussagen. Der 72-jährige Pecker erklärte die Grundlagen des Boulevardjournalismus und sagte, sein Unternehmen bezahle oft für Geschichten. Er sprach nicht über seine Interaktionen mit Trump, wird aber voraussichtlich am Dienstag für weitere Befragungen erneut vor Gericht erscheinen.

