Ukraine: Öllager in Donezk getroffen

STORY: Am Samstag ist in der Ukraine ein Öllager in einem Vorort der russisch kontrollierten Stadt Donezk beschossen worden. Es war bereits das zweite Mal innerhalb von 24 Stunden und das dritte Mal in den vergangenen sieben Tagen, dass ein Artillerie-Angriff ein Öllager in Donezk getroffen hat. Die Hauptstadt der selbsternannten Volksrepublik Donezk wurde im September 2022 von Russland im Rahmen der Militäroperation gegen die Ukraine annektiert. Die von Russland unterstützten Behörden der Stadt haben sich bisher nicht zu dem Vorfall geäussert. Und auch von Seiten der Regierung in Kiew gab es noch keinen offiziellen Bericht. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte bisher nicht unabhängig überprüfen, wer für den Beschuss verantwortlich gewesen ist. Die Stadt Donezk steht zwar unter russischer Kontrolle, aber ukrainische Truppen halten weiterhin Stellungen in den Aussenbezirken.

18.12.2023