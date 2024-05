Teenager (15) tötet Nachbarsbub (6) mit Messer - Gefängnis

Ein Polizist sichert den abgesperrten Fundort am See Pragsdorf ab. Bernd Wüstneck/dpa

Ein 15-jähriger Teenager muss in Deutschland acht Jahre hinter Gitter. Er hatte einen 6-jährigen Bub getötet.

Ein 15-jähriger Teenager muss in Deutschland acht Jahre hinter Gitter.

Wegen Mordes an einem sechsjährigen Jungen in Pragsdorf in Mecklenburg-Vorpommern hat das Landgericht Neubrandenburg einen 15-Jährigen zu einer langjährigen Jugendstrafe verurteilt. Das Gericht verhängte am Donnerstag sieben Jahre und neun Monate. Er hatte gestanden, das Kind aus der Nachbarschaft im September 2023 in einem Gebüsch gewürgt und mit mehreren Messerstichen getötet zu haben.

Der Sechsjährige war nachmittags zum Spielen unterwegs und nicht wie vereinbart nach Hause gekommen. Am Abend fanden Suchtrupps das schwer verletzte Kind, das kurz darauf starb. Dem Jugendlichen kamen die Ermittler durch DNA-Spuren an der mutmasslichen Tatwaffe und widersprüchliche Aussagen auf die Spur. Seine Verteidigung plädierte im Prozess auf eine Verurteilung wegen Totschlags.

