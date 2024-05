Nach Tod des iranischen Präsidenten: Staatstrauer, Schweigeminute bei internationaler Atomkonferenz in Wien

STORY: Nach der Nachricht vom Tod des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi hat der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEO, Rafael Grossi, am Montag eine Schweigeminute eingelegt. In seiner Rede zu Beginn einer internationalen Konferenz über nukleare Sicherheit in Wien sprach Grossi dem Iran sein Beileid aus. Rafael Grossi / Generaldirektor IAEO «Wir sind uns alle der tragischen Nachrichten vom Wochenende bewusst, und ich möchte meinen lieben Freund, den stellvertretenden Aussenminister der Islamischen Republik Iran, einladen, mit mir gemeinsam eine Schweigeminute zu Ehren des verstorbenen Präsidenten der Islamischen Republik, des Aussenministers und anderer Mitglieder ihrer Delegation einzulegen, die gestern auf tragische Weise bei einem Unfall ums Leben gekommen sind. Bitte schliessen Sie sich mir an und legen Sie eine Schweigeminute ein.» Der iranische Präsident Ebrahim Raisi, ein Hardliner, der als potenzieller Nachfolger des Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei galt, kam bei einem Hubschrauberabsturz in bergigem Gelände nahe der Grenze zu Aserbaidschan ums Leben, wie Beamte und staatliche Medien am Montag mitteilten. Zu den weiteren Opfern gehörten auch der iranische Aussenminister und sechs weitere Passagiere und Besatzungsmitglieder. Nach dem Tod des iranischen Präsidenten übernimmt der Erste Vizepräsident Mohammed Mochber übergangsweise die Regierungsgeschäfte. Das politische und geistliche Oberhaupt der Islamischen Republik, Ajatollah Ali Chamenei, ernannte den 68-Jährigen am Montag gemäss der Verfassung zum Interimspräsidenten. Dieser solle nun binnen 50 Tagen eine neue Präsidentenwahl abhalten, wie es ebenfalls in der Verfassung vorgesehen ist. Zudem rief Chamenei eine fünftägige Staatstrauer aus. Die Internationale Atomenergie-Organisation sieht sich im Iran mit einer Reihe von Schwierigkeiten konfrontiert. Dazu gehört die Tatsache, dass Teheran nur einen Bruchteil dessen umgesetzt hat, wozu es sich laut Grossi in einer «Gemeinsamen Erklärung» über die künftige Zusammenarbeit im März 2023 verpflichtet hatte, und dass die wenigen konkreten Schritte im Juni letzten Jahres eingestellt wurden Der Iran reichert Uran auf einen Reinheitsgrad von bis zu 60 Prozent an, was nahe an den rund 90 Prozent der Waffenqualität liegt. Würde dieses Material weiter angereichert, würde es nach einem offiziellen IAEO-Massstab für zwei Atomwaffen ausreichen. Der Iran bestreitet, Atomwaffen anzustreben, aber kein anderer Staat hat Uran in diesem Umfang angereichert, ohne Atomwaffen zu produzieren.

21.05.2024