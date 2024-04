Polizeifoto – Trump in Georgia offiziell festgenommen

STORY: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist am Donnerstag im Zusammenhang mit seiner vierten Anklage im Bundesstaat Georgia offiziell festgenommen worden. Er traf am Abend in einem Gefängnis in Atlanta ein, um die nötigen Formalitäten zu erledigen. Dabei wurde auch ein Polizeifoto angefertigt. Das erste Mal von einem Ex-Präsidenten in der US-Geschichte. Trump blieb gegen Kaution frei und konnte das Gefängnis nach gut 20 Minuten wieder verlassen. Sein Plädoyer wird am 5. September erwartet. Der ehemalige US-Präsident sieht sich in Georgia mit 13 Anklagepunkten im Zusammenhang mit seiner Wahlniederlage 2020 konfrontiert. Dazu kommen weitere Verfahren in Manhattan, Miami und Washington. Der 77-Jährige hat sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen. In jüngsten Umfragen zum Vorwahlkampf der Republikaner führt er haushoch gegenüber den anderen Präsidentschaftsbewerbern.

25.08.2023