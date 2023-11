Kann mich nicht erinnern – Ivanka Trump als Zeugin im Betrugsverfahren ihres Vaters

STORY: Ivanka Trump, die Tochter des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, hat am Mittwoch im Betrugsprozess ausgesagt, der das Firmenimperium ihres Vaters bedroht. Sie könne sich nicht an Details von Immobiliengeschäften erinnern, an denen sie im Unternehmen ihres Vaters mitgearbeitet habe, sagte sie vor einem Richter in New York. Wie ihre Brüder Donald Trump Jr. und Eric Trump, die letzte Woche aussagten, versuchte Ivanka, sich von den fragwürdigen Bewertungsmethoden zu distanzieren, die vom Gericht bereits als betrügerisch eingestuft wurden. Ex-Präsident Donald Trump hingegen hatte im Zeugenstand eingeräumt, dass einige der Schätzungen für Golfplätze, Bürotürme und andere Vermögenswerte des Unternehmens ungenau waren. In der Klage der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James, einer Demokratin, werden Trump und seine Familienunternehmen beschuldigt, Immobilienwerte manipuliert zu haben, um Kreditgeber und Versicherer zu täuschen und Trumps Ruf als erfolgreicher Geschäftsmann zu beschönigen. Im Gegensatz zu ihren Geschwistern und ihrem Vater ist Ivanka Trump keine Beklagte in diesem Fall.

