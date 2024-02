Donald Trump lancierte eine Linie goldener High-Top-Sneakers. Matt Rourke/AP/dpa

Nachdem Donald Trump zu einer Strafzahlung von mehr als 350 Millionen Dollar verurteilt worden ist, lanciert der ehemalige US-Präsident eigene Sneakers. Kosten für die goldenen High-Tops mit US-Flagge: 399 Dollar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump stellte an der Sneaker Con in Philadelphia seinen «Never Surrender»-Turnschuh vor.

Das Modell ist golden und hat eine US-Flagge auf der Rückseite.

Das Paar kostet 399 US-Dollar.

Die Lancierung einer eigenen eigenen Sneaker-Linie kommt ein Tag nach seinem Urteil.

Auch Parfüm verkauft der ehemalige US-Präsident. Ein Fläschchen kostet 99 US-Dollar. Mehr anzeigen

«Mutig, golden und hart, genau wie Präsident Trump»: So werden die neu lancierten Marken-Turnschuhe von Donald Trump auf der Website angepriesen. Der 77-Jährige nennt sie «Never Surrender High-Tops», was auf Deutsch ungefähr «Niemals-Aufgeben-High-Tops» bedeutet. Letzteres ist die Bezeichnung für hoch geschnittene Turnschuhe.

Der ehemalige US-Präsident stellte sein patriotisches Schuhwerk – golden und mit einer US-Flagge auf der Rückseite – an der Sneaker Con in Philadelphia vor, wo er mit lauten Buhrufen als auch ein wenig Jubel empfangen wurde. Und das nur einen Tag nach seinem Zivilprozess in New York, wo ein Richter ihn zu einer Strafzahlung von mehr als 350 Millionen Dollar, etwa 310 Millionen Franken, verurteilt hat.

Auf der Website werden die Trump-Sneakers für 399 Dollar pro Paar verkauft. Beschrieben wird der glänzende Turnschuh als «Schlachtruf in Schuhform». So heisst es: «Schnüre sie und geh hinaus, bereit zum Erobern.»

An der Sneaker Con habe Trump gesagt, die Lancierung des Turnschuhs sei ein lang gehegter Traum, wie «CNN» schreibt. «Das ist etwas, worüber ich seit 12, 13 Jahren spreche, und ich glaube, dass es ein grosser Erfolg werden wird», so Trump, der bei der im November anstehenden Präsidentschaftswahl als aussichtsreichster Bewerber der Republikaner gilt.

🇺🇸👟 Would you buy a pair of Trump's $399 'Never Surrender' sneakers? pic.twitter.com/8RTUtmRyGw — Censored Men (@CensoredMen) February 17, 2024

Laut «CNN» stehe seit Samstagabend auf der Website, dass die Trump-Turnschuhe ausverkauft sind. Es handele sich um eine limitierte Auflage, angeblich waren 1000 nummerierte «echte Sammlerstücke» verfügbar.

Es gibt auch ein Trump-Parfüm

Die 399-Dollar-Sneakers sind nicht das einzige, was man über die Seite kaufen kann. Es wird auch ein Parfüm angepriesen. Das Trump-Duftfläschchen gibt es für 99 US-Dollar und nennt sich «Victory47 Cologne».

Neben den Sneakers verkauft Donald Trump neu auch Parfüm. X

Die Lancierung einer eigenen Sneaker-Linie kommt nur einen Tag nach dem Urteil über Trump. Der Ex-Präsident wurde im Zivilprozess zu einer Strafezahlung in Höhe von 355 Millionen Dollar verdonnert.

Im Prozess ging es um die Zukunft des Firmenimperiums des 77-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft warf Trump, dessen Söhnen und Mitarbeitern vor, den Wert der Trump Organization jahrelang manipuliert zu haben, um an günstigere Kredite und Versicherungsverträge zu kommen.

Eine Gefängnisstrafe oder direkte Auswirkungen auf Trumps Bewerbung um das Präsidentenamt hatten in dem Zivilprozess nicht gedroht. Der Ex-Präsident ist derzeit allerdings noch in eine Reihe weiterer Verfahren verwickelt.