Justiz-Marathon: Zwei Trump-Anhörungen an einem Tag

New York/Washington, 26.04.2024: So sieht es aus, wenn Ex-Präsident Donald Trump bei Gericht vorfährt. Für den Republikaner ist der Donnerstag ein juristischer Grosskampftag: Während Trump in einem New Yorker Gerichtssaal zubringt, verhandelt das Oberste Gericht in Washington die Frage, ob er vor einer Strafverfolgung für Handlungen im Amt geschützt sein soll. Beim Prozess in New York handelt sich um den ersten Strafprozess gegen einen Ex-Präsidenten in der Geschichte der USA. Für Trump geht es um viel. Bei einer Verurteilung könnten dem Republikaner mehrere Jahre Haft drohen. Der Fall könnte den US-Wahlkampf beeinflussen. Und auch vor dem Supreme Court in Washington steht für Trump viel auf dem Spiel. Er ist in der US-Hauptstadt im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug angeklagt. Trump und seine Anwälte wollen erreichen, dass die Anklagen fallen gelassen werden. Sie berufen sich dabei auf die Immunität Trumps in seinem damaligen Amt als Präsident. Beide Prozesse können sich über Woche ziehen. Es wird vermutlich nicht der letzte Grosskampftag für Trump gewesen sein.

01.05.2024