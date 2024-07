Ukrainisches Kommando macht Jagd auf wehrpflichtige Männer

Orban fordert EU erneut zu Vermittlung zwischen Ukraine und Russland auf

STORY: Beim Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft EPG herrschte zwischenzeitlich im kleinen Kreis offenbar ausgelassene Stimmung. Dies konnte aber nicht über Meinungsverschiedenheiten im Umgang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine hinwegtäuschen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte die Verbündeten im englischen Blenheim Palace am Donnerstag auf, den Einsatz westlicher Waffen auch auf Ziele in Russland zu erlauben. «Wir haben den russischen Vormarsch auf Charkiw gestoppt, Punkt. Putin hat Zehntausende seiner Bürger geopfert, aber nichts Wesentliches erreicht. Ermöglicht wurde dies durch die Tapferkeit unserer Krieger und die Tapferkeit unserer Partner, die bereits die Beschränkungen für den Einsatz westlicher Waffen entlang unserer Grenze aufgehoben haben. Hat dies zu einer Eskalation geführt? Nein. Im Gegenteil, es hat Putins Versuch, den Krieg auszuweiten, verhindert.» Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban sagte, dass es keine Lösung auf dem Schlachtfeld mit Russland geben werde."Ich glaube nicht, dass man Russland militärisch besiegen kann», so Orban. Deshalb versuche er, die europäischen Partner davon zu überzeugen, auf einen Waffenstillstand hinzu arbeiten. Dies sei aber schwierig. Bundeskanzler Olaf Scholz betonte, dass Orban bei seinen Reisen etwa nach Moskau oder Peking nur für Ungarn, aber nicht für die EU spreche. Während einer Pressekonferenz vor Ort unterstrich Scholz trotz der Äusserungen Orbans die Geschlossenheit der Teilnehmer des Treffens. «Von dem Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft, wo wir uns hier treffen, geht ein klares Bekenntnis aus. Europa steht zusammen gegen den abscheulichen Krieg, die der russischen Präsident Putin mit unverminderter Härte gegen die Ukraine führt. Über 40 Staats- und Regierungschefs haben sich hier in Blenheim Palace versammelt, um diese Botschaft deutlich zu machen. Das heisst praktisch ganz Europa, ausser Belarus und Russland.» Im Zentrum standen in Blenheim Palace die Unterstützung für die Ukraine und die Republik Moldau. Scholz nahm an einem Treffen der «Moldau-Koordinierungsgruppe» teil. Das Land, das eine EU-Beitrittsperspektive bekommen hat, steht unter Druck Russlands, das im Osten des Landes Separatisten unterstützt. Scholz kam zudem mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew und dem armenischen Regierungschef Nikol Paschinjan zusammen. Die Beziehungen zwischen den beiden Kaukasus-Staaten sind wegen des Streits um die Region Bergkarabach sehr angespannt.

19.07.2024