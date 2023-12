0.20 Uhr

Der südkoreanische Automobilhersteller Hyundai Motor gibt bekannt, dass er sein einziges russisches Werk verkauft. Das Unternehmen werde das Werk in St. Petersburg für eine symbolische Summe von umgerechnet 67 Franken verkaufen, sagt ein Hyundai-Beamter gegenüber Reuters. Damit reiht sich das Unternehmen in die Liste der grossen Automobilhersteller ein, die Russland nach dem Einmarsch in der Ukraine und einer Welle von Sanktionen verlassen, darunter auch Mercedes-Benz, Volkswagen, Toyota und andere. «Hyundai Motor Company hat heute in einer Vorstandssitzung den Plan genehmigt, seine gesamte Beteiligung an Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR LLC) an Art-Finance LLC zu verkaufen», so das Unternehmen in seiner Erklärung.