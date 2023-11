Ukraine meldet Drohnenangriffe – Raketeneinschläge nahe Kiew

Kiew/Moskau, 11.11.2023: Russland hat die Ukraine nach Angaben der Luftverteidigung in Kiew erneut massenhaft mit Drohnen und Raketen verschiedener Typen angegriffen. Teils meldeten Regionen der Ukraine Einschläge. So trafen zwei Drohnen ein Gebäude, es kam zu einem Brand und Zerstörungen. Auch die Hauptstadt Kiew meldete Drohnenangriffe, die abgewehrt worden seien. Am Morgen teilte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko mit, dass nahe der Hauptstadt Explosionen zu hören gewesen seien. Die Flugabwehr sei aktiv, teilte er in seinem Telegram-Kanal mit. Er rief die Menschen auf, Schutz in Bunkern zu suchen. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.

