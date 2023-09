Verletzte bei Raketenangriff auf Krim +++ Treffen von Putin und Kim auf Weltraumstützpunkt

1.10 Uhr

Die ersten in den USA ausgebildeten ukrainischen Piloten könnten bis Jahresende F-16-Kampfflugzeuge fliegen. Die Piloten würden für Oktober in einem Stützpunkt der für den Luftraum zuständigen Abteilung der Nationalgarde in Tucson in Arizona erwartet, sagte Kommandeur Michael Loh am Dienstag in Maryland. Je nach Leistung und Vorkenntnissen könnten sie das Training innert drei Monaten abschliessen. Bis sie mit der F-16 Kampfeinsätze fliegen könnten, werde es aber noch weitere Zeit brauchen.

Die Ukraine hatte im August die Zusage für die Lieferung von 42 F-16 erhalten. Daran ausgebildet werden sollen ihre Piloten in den USA und Europa. Loh sagte, derzeit würden ihre Englischkenntnisse geprüft. Sobald sie das Okay hätten, beginne das Training. Die Ukrainer bekämen dabei wahrscheinlich Vorrang vor anderen Piloten aus dem Ausland. Nach Abschluss der Ausbildung in Tucson gehe das Training in Europa weiter. Dort solle auch die Instandhaltung der Maschinen geübt werden. Wie lang das insgesamt dauern wird, sagte Loh nicht.

Der für den Posten des US-Luftwaffenchefs nominierte General David Allvin nannte in Senat eine Ausbildungsdauer von sechs bis neun Monaten. Auf die Frage, ob das auch schneller gehe, weil sich viele Ukrainer schon an anderen Waffen als sehr gelehrig erwiesen hätten, versicherte Allvin, die US-Ausbilder würden ihre Schützlinge nicht zurückhalten. «Sie werden sie entsprechend ihren Fähigkeiten ausbilden, und wenn das weniger Zeit in Anspruch nimmt, umso besser», sagte er.