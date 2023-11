5 Uhr

In Odessa werden nach Angaben der Behörden am Abend fünf Menschen durch einen russischen Angriff verletzt. Sie hätten Verletzungen durch Granatsplitter erlitten und seien in Spitäler gebracht worden, schreibt Gouverneur Oleh Kiper bei Telegram.

Ukrainische Medien berichten am Sonntagabend von Explosionen in der südukrainischen Hafenstadt. Zuvor warnten die ukrainischen Luftstreitkräfte vor Angriffsdrohnen und einer Rakete, die sich in Richtung von Odessa bewegten.

Einsatzkräfte versuchen durch Drohnenangriffe ausgelöste Brände in Charkiw zu löschen. (3. November 2023) Bild: Keystone/EPA/Sergey Kozlov

Am Sonntagnachmittag hatte der Gouverneur bereits von einem russischen Angriff auf eine Infrastruktureinrichtung in der Region Odessa mit drei Verletzten berichtet.

Eine der wichtigsten Kunstgalerien der Stadt sei beschädigt worden. «Am 6. November wird das Nationale Kunstmuseum von Odessa 124 Jahre alt», schreibt Oleh Kiper auf Telegram. «Am Vorabend des 6. Novembers haben die Russen unser architektonisches Denkmal mit einer Rakete ‹beglückwünscht›, die in der Nähe einschlug.»

Die Wände und Fenster des Museums in einem der ältesten Paläste der Stadt seien beschädigt worden. Nach Angaben der Behörden verursachte eine Rakete einen mehreren Meter tiefen Krater in der Nähe des Museums.