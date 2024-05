Vermisster Bub taucht nach 7 Jahren plötzlich wieder auf

Die Polizei suchte erfolglos nach dem Mann. Lino Mirgeler/dpa

Sieben Jahre lang hat eine deutsche Familie nach ihrem vermissten Buben gesucht. Nun ist er plötzlich wieder aufgetaucht.

Sieben Jahre lang hat eine deutsche Familie nach ihrem vermissten Buben gesucht.

Nun ist er plötzlich wieder aufgetaucht. Mehr anzeigen

Ein seit 2017 vermisster Jugendlicher aus Markt Bibart in Bayern ist nach sieben Jahren wieder aufgetaucht. Der damals 15-Jährige, der im September 2017 als vermisst gemeldet wurde, nahm im April 2024 wieder Kontakt zu seiner Familie auf, wie die Polizei in einer Pressemitteilung mitteilte.

Trotz intensiver Suche und einer öffentlichen Fahndung im Jahr 2019 konnten die Behörden seinen Verbleib jahrelang nicht feststellen. Die Kriminalpolizei Ansbach untersuchte in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth sogar Hinweise auf ein mögliches Tötungsdelikt, jedoch ohne Erfolg.

Im April 2024 kam die überraschende Wende: Der nun erwachsene Mann nahm wieder Kontakt zu seiner Familie auf. Weitere Ermittlungen ergaben, dass kein Verbrechen mit seinem Verschwinden in Verbindung stand. Der Mann ist wohlauf und sicher.

Letztes Lebenszeichen 2017

Rückblickend stellte sich heraus, dass sich der Jugendliche im September 2017 bei seiner Familie abgemeldet und gesagt hatte, er fahre zu einem Praktikumstermin. Untersuchungen ergaben jedoch, dass er stattdessen eine Online-Spielbekanntschaft besuchen wollte. Trotz Aufforderung und einem gültigen Zugticket kehrte er nicht zurück.

Das letzte Lebenszeichen des Jungen erfolgte im Oktober 2017, als er in einem Telefonat mit einem Schulfreund sagte, es gehe ihm gut und er wolle nicht mehr nach Hause kommen. Danach war er nicht mehr erreichbar, was zu jahrelanger erfolgloser Spurensuche führte. Nun, nach sieben langen Jahren, ist der Vermisste wieder aufgetaucht, was für seine Familie und die Ermittler eine enorme Erleichterung bedeutet.