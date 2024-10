Die beiden US-Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz (links) und J.D. Vance (rechts). KEYSTONE

Am Mittwochmorgen treffen die beiden US-Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz und J.D. Vance im TV aufeinander. Fragen und Antworten zum Duell.

sda, loe SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Nacht auf Mittwoch (MESZ) findet die TV-Debatte der Vizes von Donald Trump und Kamala Harris statt.

Tim Walz und J.D. Vance duellieren sich im Studio von CBS News in New York.

blue News berichtet ab 3 Uhr im Liveticker über die Ereignisse. Mehr anzeigen

Zum ersten und voraussichtlich einzigen Mal treffen am frühen Mittwochmorgen (3 Uhr MESZ) die US-Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz (Demokraten) und J.D. Vance (Republikaner) in einem TV-Duell aufeinander.

Das bietet beiden eine wichtige Gelegenheit, die Wählerinnen und Wähler – insbesondere in den umkämpften sogenannten Swing States – von sich und den Präsidentschaftskandidaten zu überzeugen. Die Demokratin Kamala Harris und ihr republikanischer Kontrahent Donald Trump treten bei der Präsidentschaftswahl am 5. November gegeneinander an.

Wer richtet das TV-Duell der Vizekandidaten aus? Die Debatte wird in New York im US-Sender CBS News zu sehen sein.

Wer moderiert? Die Journalistinnen Norah O’Donnell und Margaret Brennan werden die Fragen stellen.

Was sind die Regeln? Es gibt keine Eröffnungsstatements oder ein Live-Publikum. Die Kandidaten dürfen keine vorgefertigten Notizen verwenden, erhalten aber einen Stift, Papier und Wasser. Sie haben jeweils zwei Minuten Zeit, um eine Frage zu beantworten, gefolgt von zwei Minuten für eine Antwort des Gegners und einer einminütigen Replik. Die Debatte dauert 90 Minuten, inklusive von zwei vierminütigen Pausen. Während dieser Pausen ist es den Mitarbeitern von Walz und Vance nicht gestattet, mit den Kandidaten zu interagieren. Ein Faktencheck durch die Moderatorinnen ist nicht vorgesehen. Das Schlusswort hat Vance – entschieden wurde dies per Münzwurf.

Gibt es Besonderheiten hinsichtlich der Technik? Die Mikrofone der Kandidaten sind während der gesamten Debatte eingeschaltet, können jedoch bei Bedarf von CBS stummgeschaltet werden. Ein Countdown-Zähler zeigt die verbleibende Redezeit an.

Welche Themen könnten in der Debatte eine Rolle spielen? Im Mittelpunkt des Wahlkampfes – und damit wohl auch beim Duell – stehen besonders die Themen Migration, Abtreibung und Wirtschaft. Die Republikaner um Trump und Vance werfen den Demokraten eine verfehlte Politik an der Südgrenze zu Mexiko vor. Beim Thema Abtreibung fordern die Demokraten, das landesweite Recht auf Schwangerschaftsabbrüche wiederherzustellen, während die Republikaner die Entscheidung den Bundesstaaten überlassen wollen. In der Wirtschaftspolitik machen die Republikaner die Regierung unter US-Präsident Joe Biden und dessen Stellvertreterin Harris für hohe Lebenshaltungskosten verantwortlich. Harris und Walz werben ihrerseits für Investitionen, etwa in den Klimaschutz, die Stärkung von Arbeitnehmerrechten und eine höhere Besteuerung von Wohlhabenden.

Wird es persönliche Angriffe geben? Gut möglich. Im bisherigen Wahlkampf hinterfragte Vance etwa Walz’ militärischen Werdegang, während dieser den Republikaner als «seltsam» bezeichnete und seine Nähe zu Milliardären kritisierte. Walz, der bei der Nationalgarde diente, ist ein ehemaliger Lehrer und aktueller Gouverneur von Minnesota und präsentiert sich als bodenständiger Vertreter des Mittleren Westens. Vance, der erst seit Kurzem im Senat seinen Heimatstaat Ohio vertritt, wuchs in einer Arbeiterfamilie auf, machte nach dem Militär und einem Yale-Abschluss Karriere im Finanzsektor und wurde durch seine Memoiren «Hillbilly-Elegie» bekannt. Beide werden versuchen, ihre Biografien für Angriffe und Verteidigungen zu nutzen.

sda, loe