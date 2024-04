Wanderer schickt Videobotschaft an Familie – dann fällt er in den Tod

Ein Stuttgarter kam in den Allgäuer Alpen ums Leben. dpa

Im Tirol ist ein Wanderer 150 Meter in den Tod gestürzt. Kurz zuvor meldete er sich noch bei seiner Familie.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die österreichische Polizei entdeckte am Sonntag einen toten Wanderer in Tirol.

Kurz vor dem Absturz meldete sich der Familienvater noch bei seinen Verwandten.

Der Mann rutschte vermutlich rund 150 Meter in den Tod. Mehr anzeigen

Ein Mann aus Stuttgart ist bei einem Absturz in den österreichischen Alpen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Tirol am Sonntag berichtete, brach der 43-Jährige am Vortag allein zu einer Tour auf die Schneidspitze im Gebiet von Wängle auf, wie die Polizei mitteilte.

In einer Videobotschaft berichtete er seinen Verwandten kurz vor dem Absturz, dass er die Wanderung knapp unterhalb des etwa 2000 Meter hohen Gipfels abbreche und umkehren werde. Ein weiterer Aufstieg erscheine ihm zu gefährlich.

Nachdem der Wanderer am Samstag nicht zurückgekehrt war, alarmierte seine Familie die Polizei. Am Sonntag entdeckte die Besatzung eines Polizeihubschraubers den toten Vermissten in steilem Gelände unterhalb des Gipfels nahe der Grenze zu Bayern.

Aufgrund der Spuren geht die Polizei davon aus, dass er auf einem Schneefeld ausgerutscht und über rund 150 Meter abgestürzt war.

