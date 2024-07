Was wir über den Attentatsversuch auf Trump wissen – und was nicht

Angriff auf Trump im US-Wahlkampf – Mutmasslicher Schütze tot - Gallery Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump wird am Ohr blutend von Agenten des Secret Service in Sicherheit gebracht. (13. Juli 2024) Bild: Keystone/AP Photo/Evan Vucci Sicherheitspersonal hilft Donald Trump von der Bühne. Bild: Keystone/AP Photo/Gene J. Puskar Agenten des Secret Service schützen Donald Trump. Bild: Keystone/AP Photo/Evan Vucci Donald Trump duckt sich weg und wird von Agenten des Secret Service geschützt. Bild: Keystone/AP Photo/Evan Vucci Trump geht es einem Sprecher zufolge «gut». Bild: dpa Trump wird von Sicherheitspersonal von der Bühne gebracht. Bild: Keystone Trump wird von der Bühne geführt. Bild: Keystone/AP Photo/Gene J. Puskar Trump blutet am Ohr. Bild: Keystone/AP Agenten des Secret Service rennen nach dem Fallen von Schüssen auf die Bühne zu Trump. Bild: Keystone/AP Photo/Evan Vucci Das Sicherheitspersonal von Trump reagiert sofort. Bild: Keystone/AP Angriff auf Trump im US-Wahlkampf – Mutmasslicher Schütze tot - Gallery Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump wird am Ohr blutend von Agenten des Secret Service in Sicherheit gebracht. (13. Juli 2024) Bild: Keystone/AP Photo/Evan Vucci Sicherheitspersonal hilft Donald Trump von der Bühne. Bild: Keystone/AP Photo/Gene J. Puskar Agenten des Secret Service schützen Donald Trump. Bild: Keystone/AP Photo/Evan Vucci Donald Trump duckt sich weg und wird von Agenten des Secret Service geschützt. Bild: Keystone/AP Photo/Evan Vucci Trump geht es einem Sprecher zufolge «gut». Bild: dpa Trump wird von Sicherheitspersonal von der Bühne gebracht. Bild: Keystone Trump wird von der Bühne geführt. Bild: Keystone/AP Photo/Gene J. Puskar Trump blutet am Ohr. Bild: Keystone/AP Agenten des Secret Service rennen nach dem Fallen von Schüssen auf die Bühne zu Trump. Bild: Keystone/AP Photo/Evan Vucci Das Sicherheitspersonal von Trump reagiert sofort. Bild: Keystone/AP

Nach Schüssen bei einem Auftritt von Donald Trump ist klar: Der mutmassliche Schütze und ein Zuschauer sind tot. Der Secret Service hat Details zur Tat veröffentlicht.

Donald Trump wurde bei einem Schusswaffenangriff bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania verletzt

Der frühere US-Präsident wurde offenbar von einem Schuss am Ohr getroffen.

Personenschützer brachten ihn in Sicherheit.

Der mutmaßliche Täter wurde erschossen.

Ein Teilnehmer der Kundgebung ist gestorben, zwei weitere sind schwer verletzt.

Strafverfolgungsbeamte ermitteln offenbar wegen eines versuchten Attentats. Mehr anzeigen

Auf den voraussichtlichen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump ist offenbar geschossen worden. Trump wurde am Samstag auf einer Kundgebung in Butler im Staat Pennsylvania verletzt. Ein Kundgebungsteilnehmer und der mutmassliche Schütze sind laut Staatsanwaltschaft tot. Der Sicherheitsdienst teilte mit, Trump sei in Sicherheit. Die Strafverfolgungsbehörden sprachen von einem Attentatsversuch.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump wird am Ohr blutend von Agenten des Secret Service in Sicherheit gebracht. (13. Juli 2024) Bild: Keystone/AP Photo/Gene J. Puskar

Was wir wissen (Stand 7 Uhr)

Was passiert ist: Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump ist bei einem Schusswaffenangriff während einer Wahlkampfveranstaltung in Butler im Bundesstaat Pennsylvania verletzt worden. Trump trat am Samstag um kurz nach 18 Uhr (Ortszeit) auf die Bühne, eine Stunde später als angekündigt. Seine Fans jubelten ihm zu, als er seine Rede begann. Wenige Minuten später ertönten Knallgeräusche, die Menge schrie. Trump fasste sich ans rechte Ohr und duckte sich auf den Boden der Bühne, dann stürzten sich die Beamten des Secret Service auf ihn, um ihn abzuschirmen. Der Moment wurde auf Video festgehalten.

Wie es Trump geht: Einen kurzen Moment lag der Republikaner auf dem Boden, mehrere Secret-Service-Beamte schützten ihn mit ihren Körpern. Als die Knallgeräusche verstummten, halfen sie ihm auf. Trump blutete am Ohr. Er verliess die Bühne aufrecht und gestützt von Secret-Service-Agenten. Dazu reckte er die Faust in die Luft. Die Sicherheitskräfte brachten ihn zu einem Wagen und von dort in eine medizinische Einrichtung.

Ein Sprecher des Secret Service verkündete kurz darauf, Trump sei «sicher».

Trump liess kurz darauf über sein Team mitteilen, es gehe ihm gut und er werde gerade medizinisch untersucht.

Später äusserte Trump sich selbst auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social. Eine Kugel habe ihn am Ohr getroffen. «Ich hörte ein zischendes Geräusch, Schüsse und spürte sofort, wie sich die Kugel durch die Haut bohrte.» Es sei viel Blut geflossen.

Der mutmassliche Schütze: Der mutmassliche Schütze sei getötet worden, teilte der Secret Service mit.

Es gibt weitere Opfer: Ein Zuschauer ist nach Angaben des Secret Service umgekommen. Zwei weitere Teilnehmer wurden demnach schwer verletzt und schweben in Lebensgefahr. Bei dem getöteten Zuschauer und den beiden Verletzten handle es sich um erwachsene Männer.

Wo sich der mutmassliche Schütze befand: Der Secret Service teilte mit, der mutmassliche Schütze habe von einer «erhöhten Position» ausserhalb des Veranstaltungsortes das Feuer eröffnet. Ein Augenzeuge sagte einem TV-Sender, dass Zuschauer kurz vorher einen bewaffneten Mann gesehen hätten, der auf dem Dach eines Hauses gelegen habe.

Welche Waffe wurde verwendet: US-Medien zufolge fanden Ermittler bei dem mutmasslichen Schützen ein halbautomatisches Sturmgewehr – ähnlich dem von zahllosen Massenmördern in den USA verwendeten Sturmgewehr AR-15.

Was wir nicht wissen

Verletzungen: Offen ist, ob und welche Verletzungen Trump davontrug.

Wer der Schütze ist: Es gibt keine gesicherten Angaben zum mutmasslichen Schützen. Ein CNN-Reporter berichtete auf X am späten Samstagabend (Ortszeit Washington), das FBI habe den mutmasslichen Täter identifiziert. Es handle sich um einen 20-jährigen Mann aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania. Die New York Times berichtete, dass es sich um einen weissen Mann handle.