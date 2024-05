Wetter-Extrem in Südostasien: Gluthitze plagt Thailänder mit gefühlt 52 Grad – seit Wochen Hunderttausende Fische verenden, Schulen schliessen, das Trinkwasser wird knapp: Menschen in Südostasien erleben derzeit eine unglaubliche Hitzewelle. Wie sie dies meistern, erfährst du im Video. 13.05.2024

Hunderttausende Fische verenden, Schulen schliessen, das Trinkwasser wird knapp: Menschen in Südostasien erleben derzeit eine unglaubliche Hitzewelle. Wie sie dies meistern, erfährst du im Video.

Christian Thumshirn Christian Thumshirn

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Hitzewelle hat Thailand seit Wochen fest im Griff. Auch in der Nacht sinken die Quecksilbersäulen kaum unter 30 Grad.

Schuld an den Extremtemperaturen ist der allgemeine Klimawandel in Kombination mit dem Klimaphänomen El Niño.

Laut einer US-amerikanischen Studie könnten Teile Südostasiens durch den fortschreitenden Klimawandel schon bis zum Ende des 21. Jahrhunderts unbewohnbar werden. Mehr anzeigen

«Mir ist schwindelig. Ich fühle mich, als müsste ich ersticken», klagt der 72-jährige, blinde, thailändische Sänger Han Boonloet. Er ist einer von einer Milliarde Menschen, die seit Wochen unter einer der extremsten Hitzewellen leiden, die Südostasien seit langem heimsucht.

Der blinde, thailändische Sänger Han Boonloet leidet unter den extremen Temperaturen Reuters

Über 44 Grad Celsius messen die Behörden im Norden Thailands, gefühlt liegen die Temperaturen teils bei über 52 Grad.

Eine historische Hitzeperiode, die wiederkommt

Verantwortlich für die extreme Trockenperiode ist der allgemeine Klimawandel in Kombination mit dem Klimaphänomen El Niño. Das tritt in unregelmässigen Abständen etwa alle zwei bis sieben Jahre auf. Dabei wirbeln veränderte Luft- und Meeresströmungen das Wetter durcheinander – mit Auswirkungen, die weltweit spürbar sind und in Südostasien für extreme Trockenheit sorgen.

Laut einer US-amerikanischen Studie könnten Teile Südostasiens durch den fortschreitenden Klimawandel schon bis zum Ende des 21. Jahrhunderts unbewohnbar werden. Rund eine Milliarde Menschen würde das akut betreffen.