Wird Trump erneut Präsident, rächt er sich bei seinen Gegnern

Erneut verbaler Ausfall: Trump muss 10.000 Dollar zahlen

STORY: «Dieser Richter ist ein sehr parteiischer Richter, neben dem eine Person sitzt, die sehr parteiisch ist, vielleicht sogar noch viel parteiischer als er selbst.» Es war diese Bemerkung, die Donald Trump am Mittwoch weitere 10.000 Dollar kostete. Der Ex-US-Präsident musste sich in einem Zivilprozess wegen Betrugs verantworten. In einer Verhandlungspause äusserte sich Trump mit Worten, die nach Ansicht des Gerichts gegen Auflagen verstiessen. Anfang Oktober hatte der Richter Arthur Engoron Trump untersagt, Kommentare mit Angriffen gegen das Gerichtspersonal abzugeben. Weil Trump einen verunglimpfenden Beitrag über einen Justizangestellten danach nicht löschte, bekam er in der vergangenen Woche ein Bussgeld von 5.000 Dollar aufgebrummt. Engoron wertete Trumps Äusserungen vor Reportern am Mittwoch als «eklatanten» Verstoss gegen die Auflagen. Argumente aus Trumps Anwaltsteam, die «parteiische» Person sei nicht der Gerichtsschreiber gewesen, sondern Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen, der in dem Betrugsprozess gegen ihn aussagt, liess der Richter nicht gelten. COHEN: «Angreifen, angreifen, angreifen. Das ist die Art von Trump». Zuvor hatte Cohen Trump vor Gericht schwer belastet. Bei dem Betrugsprozess in New York geht es um Vorwürfe, Trump habe den Wert seines Familienunternehmens manipuliert, um an günstigere Kredite zu kommen. Cohen sagte, Trump habe ihn beauftragt, das Gesamtvermögen auf Grundlage von willkürlich ausgesuchten Zahlen zu vergrössern. Trump hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. Das New Yorker Gericht hatte bereits im September entschieden, dass Trump und sein Familienunternehmen wegen Betrugs haftbar gemacht werden können. Bei dem Zivilprozess geht es deswegen insbesondere um die Frage, wie hoch die Strafe ausfallen wird.

28.10.2023