Bild: Imago

Der amerikanische Jazz-Gitarrist Al Di Meola hat in der rumänischen Hauptstadt Bukarest einen Herzinfarkt erlitten. Er befinde sich derzeit in stabilem Zustand, teilte das behandelnde Krankenhaus am Donnerstag mit. Der 69-jährige Künstler hatte am Mittwochabend gegen 21 Uhr ein Konzert eröffnet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der US-amerikanische Jazz-Gitarrist Al Di Meola hat in der rumänischen Hauptstadt Bukarest einen Herzinfarkt erlitten.

Es sei ein sogenannter STEMI-Herzinfarkt festgestellt worden.

In seiner Jahrzehnte umspannenden Karriere hat Di Meola viel Lob von Kritikern und zahlreiche Auszeichnungen, darunter ein «Grammy», erhalten Mehr anzeigen

Dragos Cristescu, ein Fotograf, der bei dem Konzert anwesend war, sagte der Nachrichtenagentur AP, er habe gesehen, wie sich Di Meola bei dem Auftritt an die Brust gefasst und sich dann bemüht habe, von der Bühne zu kommen. Die beiden anderen Mitglieder des Trios des Musikers spielten noch einige Minuten weiter und erklärten dann, dass die Show abgebrochen werden müsse.

Das Bagdasar-Arseni-Notfallkrankenhaus teilte mit, Di Meola sei auf der kardiologischen Station aufgenommen worden und werde dort behandelt. Es sei ein sogenannter STEMI-Herzinfarkt festgestellt worden. Laut der Website Cleveland Clinic ist diese Form eines Infarkts tendenziell oft schwerer und gefährlicher als andere Formen von Herzinfarkten.

In seiner Jahrzehnte umspannenden Karriere hat Di Meola viel Lob von Kritikern und zahlreiche Auszeichnungen, darunter ein «Grammy», erhalten. Eines der bekanntesten Stücke des Gitarristen ist «Mediterranean Sundance» von seinem Album «Elegant Gypsy» (1977).

dpa