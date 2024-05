Boris Becker ist verlobt

Cannes, 25.05.2024: BECKER TRAUT SICH WIEDER Der frühere Tennis-Star Boris Becker und seine Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro sind verlobt Die Verlobung bestätigte Beckers Anwalt Christian-Oliver Moser am Freitagabend – ohne weitere Einzelheiten Die Bild-Zeitung berichtete, dass Becker nichts über die Verlobung und ein Hochzeitsdatum verraten wolle Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro haben Mailand zu ihrer neuen Heimat gemacht Im Dezember 2022 war Becker aus britischer Haft freigekommen und nach Deutschland abgeschoben worden Zuvor sass er in London in Haft, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte

