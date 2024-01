Der britische König Charles III. wurde in ein privates Londoner Krankenhaus eingeliefert. Dort soll ein «korrigierender Eingriff» an seiner vergrösserten Prostata vorgenommen werden. Archivbild: Yoan Valat/EPA POOL/AP

Der britische König Charles III. hat am Freitag eine Prostata-Operation laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AP gut überstanden. Der 75-jährige Monarch wurde am Morgen in eine Londoner Privatklinik gefahren, wo eine Vergrösserung des Organs behandelt werden sollte, wie der Buckingham-Palast mitteilte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

Der Eingriff war am Freitagnachmittag abgeschlossen.

Königin Camilla verliess das Krankenhaus um 15.10 Uhr (Ortszeit) und schien guter Stimmung zu sein. Mehr anzeigen

Vor der Operation habe der König noch seine Schwiegertochter Kate besucht, die vergangene Woche eine Bauch-OP hatte und sich in der Klinik erholt.

Der Eingriff war am Freitagnachmittag abgeschlossen. Königin Camilla verliess das Krankenhaus um 15.10 Uhr (Ortszeit) und schien guter Stimmung zu sein. Der Palast hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass der König an der Prostata operiert werden müsse, «so wie jedes Jahr Tausende andere britische Männer auch». Es handle sich nicht um eine Krebserkrankung. Eine vergrösserte Prostata verursacht Probleme beim Wasserlassen und kommt bei Männern über 50 häufig vor. Sie erhöht nicht das Risiko, an Prostatakrebs zu erkranken.

Der Palast erklärte, der 75-jährige Charles danke für alle guten Wünsche in der vergangenen Woche und freue sich, dass seine Diagnose einen positiven Einfluss auf das öffentliche Bewusstsein für gesundheitliche Probleme habe.

