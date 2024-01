Spital in Teheran steht in Flammen

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschzügen zum Gebäudekomplexes der Gandhi-Klinik an. Bild: Keystone

In der iranischen Hauptstadt Teheran ist ein Spital bei einem Grossbrand schwer beschädigt worden. Mehrere Etagen eines Gebäudekomplexes der Gandhi-Klinik standen in der Stadtmitte zeitweise lichterloh in Flammen, wie Bilder im Staatsfernsehen zeigten. Die Ursache des Brandes war zunächst unbekannt.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschzügen an, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete. Unterdessen wurde das Bettenhaus evakuiert. Fast 100 Patientinnen und Patienten wurden demnach in umliegende Krankenhäuser verlegt. Das Feuer war kurz vor Mitternacht (Ortszeit) unter Kontrolle, während das Gebäude abgesucht wurde. Laut Behördenvertretern gab es zunächst keine Todesopfer.

A massive fire has erupted in Gandhi Hospital in Tehran, one of the largest hospitals in Iran. pic.twitter.com/IrWRZcDTzi — Visegrád 24 (@visegrad24) January 25, 2024

Der Brand erinnert an das verheerende Flammeninferno des Plasco-Einkaufszentrums in Teheran. Bei dem Grossfeuer kamen vor sieben Jahren 26 Menschen in der iranischen Hauptstadt ums Leben, darunter zum Grossteil auch Feuerwehrmänner. Das Unglück jährte sich am vergangenen Freitag.

