Der brennende Lastwagen konnte aus dem Furka-Basistunnel nach Realp geführt werden. Bild: Kapo UR

Bei der Fahrt auf einer Tunnelstrecke ist in der Schweiz ein Lastwagen auf einem Autozug in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Zug am Dienstag aus dem Furka-Basistunnel nach Realp im Kanton Uri geführt werden, wo alle Passagiere in Sicherheit gebracht wurden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Lastwagen ist während der Fahrt von Oberwald (VS) in Richtung Realp (UR) auf einem Autozug aus noch ungeklärten Gründen in Brand geraten.

Der Zug konnte laut Polizeiangaben nach Realp weitergeführt werden, wo alle Personen evakuiert und der Brand durch die aufgebotenen Einsatzkräfte gelöscht werden konnte.

Eine Person wurde verletzt. Mehr anzeigen

Laut Polizei wurde eine Person verletzt. Sie wurde mit einem Helikopter in ein Krankenhaus gebracht.

Auf einem Foto der Polizei war zu sehen, dass der LKW nach der Ausfahrt aus dem Tunnel noch in Flammen stand, bevor das Feuer in Realp gelöscht wurde. Die Brandursache soll nun von der Polizei ermittelt werden.

dpa