Lokführer springt wegen Brems-Versagen aus fahrendem Zug

Weil eine Warnlampe ein Bremsversagen anzeigt, springt der Lokführer aus seinem fahrenden Güterzug. Dieser kann erst nach 15 Kilometern gestoppt werden.

Frühmorgens vom Simplon herkommend sieht der Lokführer eines Güterzugs von SBB Cargo eine Warnlampe leuchten. Ob diese tatsächlich ein Bremsversagen angezeigt hat, ist bislang nicht bestätigt. Der Mann jedenfalls sah für sich keine andere Möglichkeit, als bei rund 60 km/h abzuspringen. Dabei hat er sich laut «20 Minuten» Knochenbrüche zugezogen.

Rund 15 Kilometer weit sei der mit Frachtcontainern beladene Geisterzug danach weitergefahren, schreibt die norditalienische Zeitung «La Stampa».

In Domodossola war man auf den führerlosen Zug vorbereitet. Die Verantwortlichen leiteten ihn auf ein Nebengeleise. Am Rangier- und Grenzgüter-Bahnhof Domo 2 ist der unbemannte Güterzug schliesslich an Puffern zum Stillstand gekommen.

Der verletzte Lokführer ist 20 Minuten ins Spital in San Biagio gebracht worden. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut.

evpf