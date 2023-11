Auf der Strasse nach Sternenberg ZH ist ein 26-Jähriger über die Fahrbahn hinausgeraten und im steilen Geläne abgestürzt. Ein Anwohner hat ihn entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Kantonspolizei Zürich

Ein 26-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend bei einem Selbstunfall in Sternenberg ZH schwer verletzt worden. Er ist über den Strassenrand hinausgeraten und rund zehn Meter in steilem Gelände abgestürzt.

Ein Anwohner hat kurz vor 21.30 Uhr ungewöhnliche Lichter im Wald entdeckt, wie die Zürcher Kantonspolizei am Sonntag mitteilt. Darauf sei er nachsehen gegangen und habe rund zehn Meter unterhalb einer Strasse an einem Baum ein verunfalltes Auto entdeckt. Er habe die Notrufnummer gewählt und erste Hilfe beim Verunfallten geleistet.

Die Rettungskräfte bargen den verunfallten Mann gemeinsam aus dem Unfallauto, wie es weiter heisst. Ein Rettungshelikopter habe den schwer verletzten Mann in ein Spital transportiert.

Gemäss ersten Erkenntnissen sei der 26-jährige Autofahrer auf der kurvenreichen Strasse zwischen Tablat und Sternenberg aus derzeit ungeklärten Gründen in einer scharfen Linkskurve über den Fahrbahnrand hinaus geraten. Das Fahrzeug sei mehrere Meter den Abhang hinunter gestürzt und schwer beschädigt an einem Baum zum Stillstand gekommen.

