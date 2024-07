Seit Anfang Jahr trat die Krätze im Kanton Zürich vermehrt auf. Täglich melden sich Ärzte und Institutionen deswegen bei der Gesundheitsdirektion. Keystone (Symbolbild)

Das Ärztefon der Zürcher Gesundheitsdirektion bekommt derzeit gehäuft Anrufe wegen der Krätze. Sie tritt seit Anfang Jahr vermehrt im Kanton auf.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Ärztefon der Zürcher Gesundheitsdirektion hat bereits rund 100 Anrufe wegen Krätze erhalten. Eine besondere regionale Häufung ist dabei nicht zu verzeichnen.

Die Meldungen stammen sowohl von Ärzten, als auch aus der Schweizer Bevölkerung.

Anfang Jahr war es zu einer Häufung von Krätze-Fällen in Kindertagesstätten in Winterthur und Zürich gekommen. Mitte Juni ergriff die Gesundheitsdirektion deshalb Massnahmen. Mehr anzeigen

Wegen der Krätze, die seit Anfang Jahr vermehrt im Kanton auftrat, haben sich im vergangenen Monat täglich Ärztinnen und Ärzte oder Institutionen bei einer Hotline gemeldet. Auch die Bevölkerung hatte Fragen zur juckenden Hautkrankheit.

Rund 100 Anrufe wegen dem Thema Krätze verzeichnete das Ärztefon, die Anlaufstelle für die Bevölkerung, wie die Zürcher Gesundheitsdirektion am Mittwoch gegenüber Keystone-SDA mitteilte. Eine besondere regionale Häufung sei dabei nicht zu verzeichnen.

Viele Fragen der Ärzte hätten über die neue Hotline geklärt werden können. Rund 200 Ärztinnen und Ärzte hätten zudem an einer Fortbildung zum Thema Krätze teilgenommen.

Anfang Jahr war es zu einer Häufung von Krätze-Fällen in Kindertagesstätten in Winterthur und Zürich gekommen. Mitte Juni ergriff die Gesundheitsdirektion deshalb Massnahmen. Sie lancierte Sprechstunden im Kinderspital und im Kantonsspital Winterthur und startete eine Hotline. Eine Zuweisung von Härtefällen in Sprechstunden war aber nur in wenigen Fällen nötig, hält die Gesundheitsdirektion fest.

Vorwiegend in Kitas und Schulen

Krätzmilben sind Spinnentiere, die feine, tunnelförmige Gänge in die Hornschicht der Haut graben und dort ihre Eier ablegen. Übertragen werden sie vor allem durch Hautkontakt von Mensch zu Mensch, aber auch eine Übertragung durch Wäsche, Kleidung und Decken ist möglich.

Krätze tritt vorwiegend in Kindertagesstätten und Schulen auf, aber auch in Asylzentren und Gefängnissen kommt es zu Ausbrüchen.

Beim Thema Krätzmilben befindet sich die Schweiz und damit auch der Kanton Zürich im Blindflug. Anders als etwa in Deutschland gibt es in der Schweiz keine Meldepflicht für die juckende Hautkrankheit. Statistisch erfasst wird ein solcher Milbenbefall deshalb nicht.

paja, sda