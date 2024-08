Mann steigt durch Notausgang auf Flugzeug aus – verhaftet

In Australien ist ein Mann via Notausgang aus einem Flugzeug ausgestiegen. Er wurde verhaftet. X

Ein Augenzeuge berichtete, der Mann habe sich merkwürdig verhalten.

Am Flughafen von Melbourne ist ein Passagier auf die Tragfläche eines stehenden Flugzeugs spaziert. Der Mann verliess die Maschine am Donnerstag über einen Notausgang, betrat die Tragfläche und kletterte dann über ein Triebwerk hinab auf die Rollbahn, wie die Behörden mitteilten. Der Mann wurde festgenommen.

Der Jetstar-Flug JQ507 war zuvor aus Sydney kommend am Flughafen Melbourne gelandet und hatte an einem Terminal geparkt. Durch das Öffnen des Ausstiegs wurde automatisch eine Rutsche zum Boden ausgefahren, wie es in einer Mitteilung von Jetstar hiess.

Der Mann nutzte sie jedoch nicht, sondern ging stattdessen an der Tragfläche entlang und kletterte an einem der beiden Triebwerke des Airbus A320 herunter. Ein Augenzeuge berichtete, der Mann habe sich merkwürdig verhalten. Andere Passagiere an Bord hätten gerufen und geschrien.

Jetstar-Mitarbeiter alarmierten die australische Bundespolizei, die den Mann wegen mutmasslich aggressiven Verhaltens und Verstosses gegen Sicherheitsprotokolle festnahm. Er wurde laut der Polizei von Sanitätern untersucht und in ein Krankenhaus gebracht, wo er zunächst bleiben sollte.

