Bei der privaten Eröffnung einer Ausstellung des chinesischen Künstlers und Aktivisten Ai Weiwei in Italien hat ein Mann eine Skulptur zertrümmert.

Das grosse blau-weisse Kunstwerk von Ai trug den Titel «Porzellan-Würfel» und war Teil der Ausstellung mit dem Namen «Wer bin ich?» in der norditalienischen Stadt Bologna. Der Kurator Arturo Galansino bezeichnete den Angriff am Dienstag als «rücksichtslosen und sinnlosen Akt».

Italienische Medien berichteten, die Polizei habe einen 57-jährigen Verdächtigen festgenommen, der nach eigenen Angaben Künstler sei. Der Mann soll dafür bekannt sein, auch in der Vergangenheit bedeutende Kunstwerke ins Visier genommen zu haben. Zunächst war unklar, wie der Verdächtige sich am Freitag Zugang zu der privaten Eröffnung verschaffen konnte, für die eine Einladung erforderlich war. Das zuständige Museum bestätigte, dass die Ausstellung trotz des Angriffs am Samstag für die Öffentlichkeit geöffnet wurde.

Ai veröffentlichte über sein Instagram-Konto Aufnahmen einer Überwachungskamera, auf denen der Angriff zu sehen ist. Demnach stiess der Verdächtige die Skulptur zu Boden, wodurch sie zerbrach. Anschliessend hielt der Mann ein Fragment stolz in die Höhe, bevor er von Sicherheitsleuten überwältigt wurde.

