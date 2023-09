Ganze Dörfer im Bundesstaat Rio Grande do Sul sind überschwemmt. Bild: Diogo Zanatta/Futura Press/AP/dpa

Ein heftiger Sturm hat im Süden Brasiliens Überschwemmungen in mehreren Städten verursacht. Mindestens 31 Menschen seien bis Mittwoch ums Leben gekommen, sagte Eduardo Leite, Gouverneur des Bundesstaates Rio Grande do Sul.

Seit Montagabend wurden nach Behördenangaben 1600 Menschen obdachlos. Leite sagte, die Zahl der Todesopfer sei die höchste, die in seinem Bundesstaat je durch ein Wetterereignis verursacht wurde. Etwa 60 Städte seien von dem Unwetter heimgesucht worden.

An drei Flüssen galt am Mittwoch noch eine Hochwasserwarnung. In der Mitte und im Süden von Rio Grande do Sul wurden weitere heftige Regenfälle erwartet.

Flucht auf die Haudächer

Fernsehbilder zeigten Familien, die auf den Dächern ihrer vom Wasser umspülten Häuser um Hilfe riefen. 15 Menschen seien in einem Haus in Mucum ums Leben gekommen, einer Stadt mit rund 50’000 Einwohnern, sagte Leite. Die Stadtverwaltung von Mucum empfahl den Bewohnern, Vorräte für die nächsten 72 Stunden bereitzuhalten.

Rio Grande do Sul war bereits im Juni von einem heftigen Wirbelsturm heimgesucht worden. Damals starben 16 Menschen, es gab schwere Schäden in 40 Städten. Auch die Region rund um die Regionalhauptstadt Porto Alegre war betroffen.

dpa/AFP