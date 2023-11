Erschreckend wenig Briten halten den EU-Austritt ihres Landes für einen Erfolg. picture alliance / Michael Kappeler/dpa

Schnelle Züge nach Barcelona oder London: Im Rahmen der Klima-Debatte will die SBB ihr Angebot ausbauen – und bald auch Verbindungen anbieten können, die bis vor Kurzem noch nicht denkbar schienen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen London ist das meistbesuchte Reiseziel Europas.

Die SBB prüft eine neue Direktverbindung ab Basel , mit der die britische Hauptstadt in fünf Stunden erreicht wird.

Auch andere europäische Reiseziele sollen bald schneller und direkter erreicht werden können.

Das Interesse an Bahnreisen als Alternative zum Fliegen hat stark zugenommen.

Noch hinken Technik und Infrastruktur den neuen Ansprüchen hinterher. Mehr anzeigen

Seit Jahrzehnten gehört London zu den beliebtesten Reisezielen. Die britische Hauptstadt wird deshalb auch aus der Schweiz fast im Stundentakt angeflogen. Auch, weil es zum Fliegen kaum eine Alternative gibt. Denn die Zugreise nach London ist mühsam, teuer und lang.

Das soll sich bald ändern. Im Rahmen der SRV-Fachtagung in Parma skizzierte Philipp Mäder, Leiter Internationaler Personenverkehr bei der SBB, wie das Bahnnetz der Zukunft aussehen soll.

«Wir wollen unser Kernnetz ausbauen, bessere Umsteigeverbindungen schaffen und zusätzliche Verbindungen einführen», so der Bahn-Experte laut einem Bericht des Magazins «Travelnews».

Schnelle Züge nach Rom, Rimini, London und Barcelona

Zu diesen soll bald auch London zählen. «Als Fernziel prüfen wir einen Direktzug aus der Schweiz nach London, die meist angeflogene Stadt in Europa», so Mäder an der Tagung. Und das in einem Rekordtempo: «Basel-London in rund fünf Stunden, das ist möglich.»

Den Plan umzusetzen, ist allerdings nicht ganz ohne Hürden. «Die Infrastruktur auf dieser Strecke ist – unter anderem wegen der Fahrt durch den Eurotunnel – teuer.»

Soll bald möglich sein: Mit dem Nachtzug nach Barcelona. Matthias Oesterle/ZUMA Press Wire/dpa/Archivbild

Schon sehr bald soll es zudem ab Zürich direkte Nachtzüge nach Rom und Barcelona geben. Saisonal seien auch direkte Verbindungen an das beliebte Badeferienziel Rimini ein Thema.

Zugreisen werden immer beliebter

Angetrieben durch die Klima-Debatte steigt die Nachfrage nach Zugreisen derzeit stark. Tatsächlich sind viele Menschen bereit, deutlich grössere Distanzen im Zug zurückzulegen als noch vor wenigen Jahren.

Reisen nach Frankfurt, Paris oder auch Mailand werden bereits heute von vielen mehrheitlich per Zug gemacht. Auch längere Strecken wie nach Hamburg oder Wien seien inzwischen breit akzeptiert, sagt Mäder.

Immer beliebter: Reisen mit dem Zug. KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Entsprechend hat die SBB ihr grenzüberschreitendes Angebot zuletzt stark ausgebaut. Was noch hinterherhinkt, ist die Technik: «Da sind wir noch nicht, wo wir sein wollen», gibt Mäder zu.

Ziel sei es, dass Bahnreisende im Lauf des kommenden Jahres via SBB-Mobile-App internationale Tickets kaufen und Plätze in den Zügen reservieren können. Auch einheitliche internationale Buchungssysteme sind ein dringendes Thema. Bis 2025 sollen diese Bereiche so weit wie möglich standardisiert werden.