Neue schwere Gewitter ziehen auf

Am Montagmorgen zeigte sich das Wetter von seiner sonnigen Seite, doch die Ruhe täuscht: Schon ab Montagabend müssen sich mehrere Regionen erneut auf heftige Gewitter einstellen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die verheerenden Unwetter des Wochenendes haben besonders im Bündner Misox und im Wallis erhebliche Schäden verursacht.

Trotz einer Beruhigung der Hochwasserlage bleibt die zweithöchste Gefahrenstufe am Bodensee bestehen, und auch für den Rhein sowie mehrere Seen besteht weiterhin Hochwassergefahr.

Für Montagabend werden neue Gewitter in mehreren Regionen erwartet, die Niederschläge könnten laut MeteoNews bis Mittwoch andauern. Mehr anzeigen

Die verheerenden Unwetter des Wochenendes haben in der Schweiz deutliche Spuren hinterlassen. Besonders hart traf es das Bündner Misox und das Wallis, wo die Schäden enorm sind. Im Kanton Graubünden wurde ein Mann tot geborgen, während eine weitere Person noch immer vermisst wird.

Der Fluss Moesa trat über die Ufer und riss Teile der Autobahn A13 mit sich, was zu massiven Verkehrsproblemen führte. Trotz einer Beruhigung der Hochwasserlage in vielen Regionen bleibt die zweithöchste Gefahrenstufe am Bodensee bestehen. Auch der Rhein, vom Bodensee bis zur Thurmündung, ist weiterhin erheblich gefährdet. Für den Walensee, den Vierwaldstättersee, den Brienzersee und den Genfersee besteht laut dem Bundesamt für Umwelt mässige Hochwassergefahr.

Gewittergefahr bleibt bestehen

Nach einem freundlichen Sonntag und Montagmorgen mit Temperaturen von bis zu 25 Grad im Norden und 27 Grad im Süden der Schweiz naht bereits die nächste Wetterfront. Schon ab Montagabend sind in den Regionen um den Genfersee, im Wallis und im Tessin wieder Gewitter zu erwarten. Laut MeteoNews könnten die Niederschläge bis Mittwoch andauern.

Die Wettervorhersagen für die zweite Wochenhälfte gestalten sich aufgrund der unsicheren Lage als schwierig. Dennoch wird erwartet, dass es zumindest vereinzelt weiterhin zu Gewittern kommen könnte, wodurch die angespannte Situation bestehen bleibt.

Schäden in Milliardenhöhe

Die genaue Höhe der durch die Unwetter verursachten Sachschäden kann noch nicht beziffert werden. Allerdings gehen mehrere Verantwortliche laut der Nachrichtenagentur Keystone-SDA von Schäden in Höhe von mehreren Millionen Franken aus.

Mit dem Ausfall der A13 verliert die Schweiz eine bedeutende Verkehrsachse in den Süden. Verkehrsexperten warnen vor einem drohenden Verkehrschaos an den Wochenenden, besonders in Anbetracht des eingeschränkten Zugverkehrs durch den Gotthard nach einem Güterzugunfall und der bevorstehenden Sommerferien.