Foto des jungen Steinadlers, der ein Kleinkind in Norwegen angegriffen hat. Foto: Bild: Francis Ari Sture/UGC/dpa

Der Greifvogel hat es offenbar auf insgesamt vier Menschen innerhalb einer Woche abgesehen. Ein Vogelexperte hat eine Vermutung, warum das Tier so aggressiv war.

dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein junger Steinadler hat in Norwegen ein kleines Mädchen angegriffen und verletzt.

In der vergangenen Woche habe das Tier wahrscheinlich vier Mal einen Menschen im gebirgigen Süden Norwegens angegriffen.

Der Steinadler habe «wahrscheinlich eine Verhaltensstörung» gehabt, so ein Vogelexperte. Mehr anzeigen

Ein junger Steinadler hat in Norwegen ein kleines Mädchen angegriffen und verletzt. Das 20 Monate alte Kind soll am Samstag in der Gemeinde Orkland im Süden des Landes gespielt haben, als der Vogel es attackierte. Der Vater des Mädchen sagte dem Sender NRK, die Mutter und eine benachbarte Person seien herbeigeeilt, um den Adler abzuwehren. Der Greifvogel habe drei Mal zugepackt, bevor dieser mit einem Stück Holz erschlagen worden sei, teilte der Vogelexperte Alv Ottar Folkestad mit.

Das Kind musste laut Vater genäht werden, zudem zog es sich Kratzwunden im Gesicht zu. Die Zeitung «VG» berichtete, das Mädchen sei unter anderem knapp unter einem seiner Augen verletzt worden.

Gleich mehrere Menschen angegriffen

Das Kleinkind war Folkestad zufolge vermutlich nicht das einzige Opfer des Vogels. In der vergangenen Woche habe das Tier wahrscheinlich vier Mal einen Menschen im gebirgigen Süden Norwegens angegriffen. Der Steinadler habe «wahrscheinlich eine Verhaltensstörung» gehabt, sagte Folkestad von BirdLife Norge der Nachrichtenagentur AP am Montag. Vermutlich habe es sich beim angreifenden Vogel um ein weibliches Exemplar gehandelt, das in diesem Jahr zur Welt gekommen sei.

Mariann Myrvang, die am Mittwoch angegriffen worden sein soll, sagte NRK, sie habe nach Hilfe geschrien, als «etwas Grosses und Schweres» auf ihr gelandet sei. «Ich bin in die Knie gegangen, weil ich nicht aufstehen konnte.» Ihr Ehemann habe mit einem Ast den Vogel verjagt. Der Vogel soll sich tief in die Haut des Opfers gekrallt haben, das im Krankenhaus ein Antibiotikum und eine Tetanus-Spritze erhalten haben soll.

Am Gesicht und an den Armen gekratzt

Steinadler kommen in Norwegen häufig vor und sind dort die zweitgrösste Raubvogelart. Normalerweise fressen sie kleinere Tiere sowie Füchse und Schafe. Die Vögel können bis zu 93 Zentimeter lang sein, mit einer Spannweite von etwa zwei Metern. Weibchen können bis zu fünf Kilo wiegen.

Am Donnerstag wurde ein 31-jähriger Mann angegriffen. Francis Ari Sture dachte nach eigenen Angaben zuerst, dass ihn jemand den steilen Berghang hinunter schubsen wolle. Dann habe er den Steinadler gesehen, sagte Sture der AP. Der Vogel habe ihn fünf weitere Male attackiert. Der Mann wurde eigenen Angaben zufolge zehn bis 15 Minuten lang beim Sprint den Berg hinunter am Gesicht und an den Armen gekratzt.

dpa