Opa sammelt 70 Jahre lang Münz – jetzt ist es gezählt worden

In diesem Glas sammelte der Opa über 70 Jahre lang sein Kleingeld. Bild: «Crimsonkitsune333»/Reddit

70 Jahre lang hat ein Amerikaner sein Münz in einem Glas gesammelt. Nun hat seine Familie die 70 Kilogramm schwere Sammlung fünf Tage lang ausgezählt – und die aussergewöhnlichen Funde im Netz geteilt.

tbz Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Amerikaner hat 70 Jahre lang Münzen in einem Glas gesammelt.

Seine Familie zählte die 70 Kilogramm schwere Sammlung über fünf Tage.

Die Sammlung enthielt Münzen aus verschiedenen Ländern und war etwas über 2000 US-Dollar wert. Mehr anzeigen

Vor zwei Wochen postete User «Crimsonkitsune333» auf der Plattform Reddit das Foto eines riesigen Münzglases. Dabei handelte es sich um die Sammlung des Opas, der über 70 Jahre lang kontinuierlich sein Kleingeld in das Gefäss warf und so einen 70 Kilogramm schweren Münzschatz anhortete.

«Endlich lässt er es mich zählen», freut sich «Crimsonkitsune333» und stürzt sich daraufhin mit der gesamten Familie in einen fünftägigen Auszählmarathon. Das Resultat wird daraufhin erneut auf Reddit gepostet. Der Befund: In dem Glas befand sich eine Summe von 2052 US-Dollar, was 1765 Schweizer Franken entspricht.

«Das 70 Jahre alte Münzglas wurde sortiert und gezählt – die Endsumme beträgt $2052,76!», vermeldet «Crimsonkitsune333» und listet jede einzelne Münze des Schatzes auf.

Darunter befindet sich auch Kleingeld aus dem Ausland. Etwa aus Deutschland, England und Brasilien. Sogar eine 5-Franken-Münze hat der Opa einst in das grosse Glas geworfen. Allerdings eine aus Belgien – Schweizer Franken tauchen bei der Auszählung nicht auf.

Unter den Münzen fanden sich auch noch vier 1-Dollar-Scheine. Bild: «Crimsonkitsune333»/Reddit

Seltene Münzen könnten Gesamtwert erhöhen

Viele Reddit-User machen in den Kommentaren darauf aufmerksam, dass die Sammlung aber noch einiges mehr wert sein könnte. Für seltene Münzen sind Sammler bekanntlich bereit, ein Vermögen auszugeben. Zum Beispiel der 1913 Liberty V Nickel, eine äusserst seltene Fünf-Cent-Münze von 1913. Eine solche wurde zuletzt 2022 für 4,2 Millionen Dollar versteigert.

Die kostbarste Schweizer Münze ist übrigens laut «cash.ch» das 5-Franken-Stück aus dem Jahr 1886. Der geschätzte Wert des uralten Fünflibers beträgt rund 500'000 Franken.

Auf diesem Bild sind alle historischen Münzen und einige Alltagsgegenstände zu sehen, die in dem Glas gefunden wurden. Bild: «Crimsonkitsune333»/Reddit

In der Sammlung des Opas ist leider keine derart seltene und wertvolle Münze darunter. Die älteste Münze datiert auf das Jahr 1928, die neueste ist mit 2023 gekennzeichnet. Trotzdem hat «Crimsonkitsune333» einige spezielle Münzen entdeckt, die den Wert des Schatzes noch etwas erhöhen könnten.

Im 70-Kilogramm-Glas sind einige Silbermünzen aus dem letzten Jahrhundert mit dabei und auch eine 1-Dollar-Münze. «Ich bin mir nicht sicher, wie viel die wert sind», heisst es nach der Auszählung.

Dass der Opa nicht immer nur Münzen in das Glas warf, sondern ab und an auch noch andere Gegenstände darin verschwinden liess, zeigt die vollständige Auflistung der gefundenen Gegenstände. Ebenfalls in dem Glas deponiert wurden nämlich: fünf Nägel, drei Stecknadeln, zwei Büroklammern, drei Knöpfe, ein Stück Holz, drei Süssigkeitenverpackungen und zwei Plastiketiketten.