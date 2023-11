Polizisten versammeln sich am Eingang des Atteridgeville-Gefängnisses, in dem der ehemalige Spitzensportler Pistorius einsitzt. dpa

Der frühere Spitzensportler Oscar Pistorius soll auf Bewährung freigelassen werden. Das teilte die südafrikanische Justizvollzugsbehörde am Freitag mit. Am 5. Januar kommt Pistorius frei.

Der frühere Spitzensportler Oscar Pistorius soll auf Bewährung freigelassen werden. Das teilt die südafrikanische Justizvollzugsbehörde am Freitag mit. Pistorius hatte am Valentinstag 2013 seine damalige Freundin getötet und war deshalb wegen Totschlags verurteilt worden.

Pistorius soll demnach am 5. Januar aus dem Gefängnis in der Hauptstadt Pretoria entlassen werden. Er sei als «Ersttäter mit einem positiven Unterstützungssystem» eingestuft worden, hiess es. Am Freitagmorgen fand eine Bewährungsanhörung statt.

Pistorius hatte seine damalige Freundin Reeva Steenkamp mit vier Schüssen durch die Toilettentür seiner Villa getötet. Das Verfahren gegen den ehemaligen Sprintstar zog sich über Jahre und ging durch mehrere Instanzen. Pistorius sagte damals aus, er habe mehrfach gefeuert, weil er hinter der Tür einen Einbrecher befürchtet habe. Doch die Beweislage sprach gegen ihn.

Pistorius erschoss Steenkamp am Valentinstag 2013. Er wurde 2014 zunächst wegen fahrlässiger Tötung zu fünf Jahren Haft verurteilt. Das Oberste Berufungsgericht befand ihn jedoch Ende 2015 nach einem Einspruch der Staatsanwaltschaft des Mordes für schuldig.

Totschlag auf dem Zenit seiner Karriere

Der heute 37-Jährige hat etwa die Hälfte seiner Haftstrafe von 13 Jahren und fünf Monaten abgesessen. Nach südafrikanischem Gesetz hatte er damit automatisch Anspruch auf eine Bewährungsanhörung.

Zum Zeitpunkt der Tat stand Pistorius auf dem Zenit seiner Karriere. Bei Paralympischen Spielen 2012 hatte er auf eigens angefertigten Karbon-Prothesen sechs Goldmedaillen gewonnen. Ihm waren einst als Kind wegen eines Gen-Defekts die Beine unterhalb der Knie amputiert worden.

Später nahm er mit seinen Prothesen auch an internationalen Titelkämpfen nicht behinderter Sportler teil und war als 400-Meter-Läufer konkurrenzfähig. Wegen seiner an Klingen erinnernden Sprint-Prothesen nannte man ihn auch Blade Runner.

