Auf diesem vom ZOO Wroclaw veröffentlichten Foto sind vier Sumatra-Tigerjunge im Breslauer Zoo zu sehen. Bild: Uncredited/ZOO Wroclaw/AP

Vier Sumatra-Tiger sind in einem polnischen Zoo auf die Welt gekommen. Ihre Geburt war ein wochenlang streng gehütetes Geheimnis da man fürchtete, sie könnten nicht überleben, wie der Zoologische Garten in Breslau am Freitag mitteilte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einem Zoo in Polen haben die seltenen Sumatra-Tiger Nachwuchs bekommen.

Tigermutter Nuri zur Welt brachte gleich vier Jungen zur Welt.

Die Tiger sind bereits am 22. Juli geboren worden

Die Tiger sind bereits am 22. Juli geboren worden und gehören zu einer vom Aussterben bedrohten Art, deren Bestand in freier Wildbahn auf rund 400 Tiere geschrumpft ist.

Nun seien die Jungtiere geimpft, kräftig herangewachsen und mit jeweils rund acht Kilogramm etwa doppelt so gross wie eine Hauskatze, sagte eine Sprecherin des Zoos. Die vier Jungtiere sind der Nachwuchs von Mutter Nuri und Vater Tengah. Muttertier Nuri lebt derzeit in einem Zoo in Cottbus. Pawel Sroka, der Leiter der Raubtierabteilung des Zoos, bemerkte, dass Tengah von Anfang an bei den Jungen geblieben sei, was bei Tigern selten ist. Wohin die Tiere kommen und wie sie heissen werden, ist noch nicht entschieden.

Sumatra-Tiger sind die am stärksten gefährdete Tiger-Unterart. Sie stehen aufgrund von Wilderei und schrumpfendem Lebensraum im Dschungel unter zunehmendem Druck. Der Breslauer Zoo züchtet sie seit den 1960er Jahren.

dpa