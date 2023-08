Ein Schweizer Mädchen ist in einer italienischen Badi beinahe ertrunken. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON/THEMENBILD

Ein 12-jähriges Mädchen mit in den Schweiz lebenden Eltern liegt nach einem Badeunfall in Italien im Koma. Die Behörden teilen mit, dass sie inzwischen ausser Lebensgefahr sei.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 12-jähriges Mädchen ist in Italien beinahe ertrunken.

So verfingen sich die Haare des Mädchens während einiger Minuten in Swimmung-Pool-Düsen.

Das Mädchen liegt im Koma und ist ausser Lebensgefahr. Mehr anzeigen

Ein 12-jähriges Mädchen mit in den Schweiz lebenden Eltern liegt nach einem Badeunfall in Italien im Koma. Das Mädchen verfing sich am Freitagnachmittag mit den Haaren in einer Düse und drohte zu ertrinken, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Samstagmittag mitteilte.

Das Mädchen befindet sich nach deren Angaben im Spital und ist inzwischen ausser Lebensgefahr. Es verbrachte mit seinen Eltern die Ferien in der Region. Der Unfall ereignete sich in einem Schwimmbad in Misano Adriatico (I) in der Region Rimini.

Nach den Erkenntnissen der Polizei verfing sich das Kind für einige Minuten mit den Haaren in der Saugdüse des Schwimmbeckens. Die Eltern konnten die langen Haare des Kinds nicht aus dem Absaugventil befreien. Das Schwimmbadpersonal schaltete daraufhin die Beckenreinigungsanlage ab, woraufhin das Mädchen befreit werden konnte. Das Personal des Schwimmbads führte auch die ersten Wiederbelebungsmassnahmen durch.

sda/aru