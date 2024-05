Das Auto stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Kantonspolizei Freiburg

Im Kanton Freiburg zündete ein 14-Jähriger am Freitag ein Auto an. Er wurde verhaftet.

zis Sven Ziegler

Am Freitag kurz nach 16 Uhr, wurde der Einsatz der Feuerwehr und der Polizei wegen eines brennenden Fahrzeugs an der Rue du Moulin in Bulle angefordert. Das teilt die Kantonspolizei Freiburg mit.

Die Feuerwehrleute des Stützpunkts Bulle konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen und Nachforschungen der Beamten führten zur Festnahme eines 14-jährigen Jugendlichen, der in der Region wohnhaft ist.

Bei seiner Einvernahme gab er zu, das Fahrzeug absichtlich in Brand gesetzt zu haben. Der mutmassliche Täter wurde nach den getätigten Massnahmen wieder auf freien Fuss gesetzt und wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.