In einer gemeinsamen Aktion haben die Kantonspolizei Waadt und Genf zugeschlagen und einen 15-jährigen Russen festgenommen. (Symbolbild) Keystone

Bei einer gemeinsamen Aktion wurden in den Kantonen Genf und Waadt mehrere Minderjährige verhaftet. Sie stehen unter Extremismusverdacht.

Ein 15-Jähriger mit Verdacht auf Verbindungen zu extremistischen und radikalisierten Kreisen ist in der Waadt festgenommen worden. Die von Bundesamt für Polizei (Fedpol) koordinierten polizeilichen Ermittlungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Austausch in sozialen Netzwerken, führten zur Identifizierung des minderjährigen russischen Staatsbürgers mit Wohnsitz im Kanton Waadt, wie die Waadtländer Behörden am Freitag mitteilten.

Auch im Kanton Genf seien zwei Minderjährige verhaftet worden, schreiben die Behörden. Sie stehen ebenfalls unter Extremismusverdacht.

Um welche Art von Extremismus es sich bei dem Verdacht handelt, wollte die Polizei auf Anfrage nicht präzisieren.

tl, sda