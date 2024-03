Hier passierte der Vorfall: Die Verzweigung Brandschenkestrasse / Selnaustrasse in Zürich. BRK News

Anfangs März wurde ein orthodoxer Jude von einem 15-Jährigen in Zürich angegriffen und schwer verletzt. Der Täter bleibt vorerst in Untersuchungshaft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 2. März hat ein 15-Jähriger einen orthodoxen Juden in Zürich mit einer Stichwaffe schwer verletzt.

Der Täter bleibt vorerst in U-Haft.

Die Ermittlungen dauern laut Polizei weiter an. Mehr anzeigen

Der 15-Jährige, der am 2. März einen 50-jährigen orthodoxen Juden in Zürich angegriffen und schwer verletzt hat, befindet sich bis auf Weiteres in Untersuchungshaft. Das geht aus einer Medienmitteilung vom Donnerstag hervor.

Die Untersuchungen der Jugendanwaltschaft und die in ihrem Auftrag laufenden Ermittlungen der Kantonspolizei dauern an. Es bestehe eine enge Zusammenarbeit mit weiteren Stellen des Kantons und des Bundes. Weitere Details werden derzeit nicht veröffentlicht.