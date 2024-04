18-Jähriger flüchtet auf E-Trotti vor Polizei – und bereut nichts Ein 18-Jähriger, dessen Flucht vor der Schaffhauser Polizei vor einem Jahr viral gegangen ist, bereut seine Fahrt nicht. Wie seine Strafe ausfallen wird, muss sich noch zeigen. 08.04.2024

Ein 18-Jähriger, dessen Flucht vor der Schaffhauser Polizei vor einem Jahr viral gegangen ist, bereut seine Fahrt nicht. Wie seine Strafe ausfallen wird, muss sich noch zeigen.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 26. April 2023 flieht ein 17-Jähriger auf einem E-Scooter vor der Schaffhauser Polizei.

Das Video geht auf Tiktok viral.

Nun sagt Yamal O., dass immer noch gegen ihn ermittelt werde. Seine Flucht bereue er nicht. Mehr anzeigen

Die Sache ist schon ein Jahr her: Am 26. April 2023 ist ein damals 17-Jähriger auf einem E-Scooter in Schaffhausen unterwegs, als die Polizei den jungen Mann anhalten will. «Sofort anhalten», tönt es streng aus dem VW-Bus. Der Angesprochene reagiert nonchalant: «Brüeder, ich han Termin. Ich ha Termin, Brüeder, ciao!»

Das entsprechende Video hat der E-Trotti-Lenker selbst gefilmt. Es wurde noch am Abend auf Tiktok hochgeladen, wo der Clip prompt viral ging. Weitsichtig war das nicht: Durch das Filmchen ist die Polizei dem fehlbaren Verkehrsteilnehmer auf die Schliche gekommen, die die Sache der Jugendanwaltschaft übergeben hat.

«Ich wurde verraten»

Der Delinquent von damals ist Yamal O.: «Ich wurde verraten», sagt der inzwischen 18-Jährige dem «Blick», der dessen Namen geändert hat. «Irgendwann tauchte die Polizei bei mir auf.» Er hatte das Video damals Kollegen via Snapchat geschickt – und diese hätten es dann verbreitet.

Das Verfahren der Schaffhauser Jugendanwaltschaft gegen den jungen Mann läuft noch: Weil eine Bremse des E-Scooters nicht richtig funktionierte, ermittelt sie wegen des Führens eines Fahrzeugs in nicht vorschriftsgemässem Zustand, einfacher Verletzung der Verkehrsregeln und des Nichtbefolgens polizeilicher Weisungen.

Reue spürt O. deshalb aber nicht: Der Clip sei viral gegangen, viele Leute hätten sich bei ihm gemeldet. Die Reaktionen hätten ihn gefreut. «Es wurde richtig abgefeiert», freut er sich. «Es hat sich gelohnt, viele Leute zum Lachen zu bringen.»