In diese Säge geriet der Mann. Kantonspolizei Graubünden

In Haldenstein GR ist am Donnerstag ein 18-jähriger mit der Hand in eine Säge geraten. Dabei schnitt er sich einen Teil des Daumens und den Zeigefinger ab.

zis Sven Ziegler

Am Donnerstagvormittag ist es in einem Industriebetrieb in Haldenstein zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein junger Mann geriet mit der Hand in eine Säge, wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt.

Der 18-Jährige war am Donnerstag mit der Bearbeitung von Metall an einer Säge beschäftigt. Gegen 8.30 Uhr geriet er beim Entfernen eines Metallteils mit der rechten Hand in die abgestellte, jedoch nachlaufende Säge. Dabei wurde ihm ein Teil des Daumens sowie der ganze Zeigefinger abgeschnitten. Unverzüglich wurde der junge Mann mit der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden überführt. Die Kantonspolizei Graubünden hat die Ermittlungen zu diesem Arbeitsunfall aufgenommen.