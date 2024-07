Beim Vorfall am Bahnhof Schaffhausen führte eine Verfolgungsjagd durch einen wartenden Linienbus. Schaffhauser Polizei

Beim Bahnhof Schaffhausen hat sich am Dienstag ein Vorfall mit einem Messer ereignet. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

dmu Dominik Müller

Am Dienstagnachmittag kam es am Bahnhof Schaffhausen um 15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei bedrohte ein 19-jähriger Mann eine der anwesenden Personen mit einem Messer, worauf diese die Flucht ergriff. Das schreibt die Schaffhauser Polizei in einer Mitteilung.

Demnach kam es im Anschluss zu einer Verfolgungsjagd, die gemäss ersten Ermittlungen durch einen wartenden Linienbus führte. Beim Verlassen des Busses sei der 19-Jährige von Passanten entwaffnet und zu Boden geführt worden, bevor er von einer alarmierten Patrouille der Polizei verhaftet werden konnte.

Einer der Passanten wurde bei diesem Vorfall leicht verletzt und eine Passantin musste zwecks Kontrolluntersuch von einer Ambulanz-Crew ins Spital überführt werden. Nach ersten Erkenntnissen stand der Angreifer unter Alkohol-, Betäubungsmittel- und Medikamenteneinfluss.

Der Messerangreifer wird sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen verantworten müssen.