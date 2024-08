Bei einem starken Gewitter sind am Montag 21 Schafe wegen eines Blitzeinschlags getötet worden. (Archivbild) Keystone

21 Schafe sind bei einem Blitzeinschlag in Giswil OW getötet worden. Für die betroffenen Besitzer ein schwerer Schlag.

Ein Blitz hat in Giswil OW 21 Schafe getötet. Der Blitz schlug am Montag ins Gipfelkreuz des Arnihaaggen ein, wie der Obwaldner Bauernverband am Samstag mitteilte. Die getöteten Schafe haben sich in unmittelbarer Nähe des Kreuzes befunden.«Es ist schwer zu verkraften, dass die jahrelange erfolgreiche Zuchtarbeit mit einem Schlag vernichtet wurde», wurden Christian und Ruedy Wolf, Besitzer von einigen der getöteten Schafe, in der Mitteilung zitiert.

«Solchen Naturereignissen und ihren Kräften ist man schonungslos ausgeliefert. Auch wenn uns dies im Moment schwerfällt, müssen wir es akzeptieren», fügte Hansruedi Britschgi, dem die restlichen toten Schafe gehörten, an.

Die Schafe seien mit Helikoptern geborgen und verbrannt worden, so der Bauernverband weiter. Das starke Gewitter am Montag habe ausserdem auch Infrastruktur und Kulturland beschädigt.

